Pratik ve lezzetli: Ton balıklı wrap tarifi

Ton balıklı wrap, taze sebzeler, ton balığı ve soslarla hazırlanan, lavaş veya tortilla içinde sunulan pratik bir sandviç türüdür. Öğle yemekleri, atıştırmalıklar veya hafif akşam yemekleri için idealdir. Dilediğiniz malzemelerle çeşitlendirerek kendi damak zevkinize uyarlayabilirsiniz.

MALZEMELER (2 KİŞİLİK)

2 adet büyük tortilla veya lavaş

1 kutu ton balığı (suyu süzülmüş)

4 yemek kaşığı yoğurt veya mayonez

1 tatlı kaşığı hardal (isteğe bağlı)

1 adet salatalık, ince doğranmış

1 adet havuç, rendelenmiş

Marul yaprakları

Tuz ve karabiber

HAZIRLANIŞI

Ton Balığını Hazırlayın:

Ton balığını bir kaseye alın, üzerine yoğurt veya mayonez ve hardalı ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Sebzeleri Ekleyin:

İnce doğranmış salatalık, rendelenmiş havuç ve marulu karışıma ekleyip iyice karıştırın.

Wrap’i Doldurun:

Tortillayı düz bir zemine serin. Hazırladığınız ton balıklı karışımı ortasına yerleştirin.

Sarıp Servis Edin:

Tortillayı kenarlarından içe katlayıp sıkıca sarın. İsteğe göre wrap’i ortadan ikiye keserek servis edebilirsiniz.