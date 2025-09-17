Pratik ve sağlıklı bir Hawaii lezzeti: MasterChef ahi poke tarifi

Hawaii mutfağının gözdesi ahi poke, taze balık, sebze ve sosların birleşimiyle ortaya çıkan nefis bir lezzet. Protein açısından zengin olan bu tarif, hem hafif hem de doyurucu bir öğün arayanlar için ideal. Geleneksel olarak çiğ ton balığı ile hazırlanan ahi poke, evde de kolaylıkla yapılabiliyor. Peki, bu nefis Hawaii lezzeti nasıl yapılır? İşte, MasterChef ahi poke tarifi...

AHI POKE TARİFİ

Malzemeler:

300 gram taze ahi ton balığı (küpler halinde doğranmış)

2 yemek kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı susam yağı

1 çay kaşığı acı biber sosu (isteğe bağlı)

1 adet taze soğan (ince doğranmış)

1 yemek kaşığı susam tohumu

1 adet avokado (küp doğranmış)

1/2 salatalık (küpler halinde doğranmış)

1/2 fincan haşlanmış pirinç veya kinoa

AHI POKE YAPILIŞI

Doğranmış ahi ton balığını bir kaba alın, soya sosu, susam yağı ve acı biber sosunu ekleyin.

10-15 dakika marine olması için buzdolabında bekletin.

Taze soğan, avokado ve salatalığı doğrayın.

Servis kasenize haşlanmış pirinç veya kinoa koyun.

Üzerine marine edilmiş balığı ve sebzeleri ekleyin.

Susam tohumu serpiştirerek taze nane veya kişniş ile süsleyin.

Hemen servis edin.

Afiyet olsun!