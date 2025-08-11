Cumhuriyet Gazetesi Logo
Pratik ve sağlıklı: Fırında patates oturtma tarifi

11.08.2025 16:11:00
Hem doyurucu hem de pratik bir yemek arayanlar için patates oturtma ideal bir seçenek. Fırında pişen bu nefis tarif, sebze ve kıymanın muhteşem uyumunu sofranıza taşıyor. Yanında salata ile tam bir ana yemek oluyor.

Patates oturtma, mutfakta fazla vakit harcamadan lezzetli bir yemek hazırlamak isteyenlerin imdadına yetişen klasik bir tarif. İnce dilimlenmiş patateslerin, baharatlı kıyma harcıyla birleşerek fırında pişmesiyle ortaya çıkan bu yemek, hem görüntüsü hem de tadıyla sofraları süslüyor. İşte adım adım patates oturtma tarifi…

PATATES OTURTMA TARİFİ

Malzemeler:

  • 4 adet orta boy patates
  • 300 gr dana kıyma
  • 2 adet domates
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 adet yeşil biber
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • 1,5 su bardağı sıcak su

Yapılışı:

  1. Patatesleri soyup ince halkalar halinde dilimleyin.
  2. Soğanı ve biberleri küçük küçük doğrayıp sıvı yağda kavurun.
  3. Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin.
  4. Salça, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip karıştırın.
  5. Fırın kabına patatesleri bir sıra dizin, üzerine kıyma harcından ekleyin. Kat kat devam edin.
  6. En üste kalan patatesleri dizip sıcak suyu ekleyin.
  7. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin.
