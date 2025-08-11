Pratik ve sağlıklı: Fırında patates oturtma tarifi

Patates oturtma, mutfakta fazla vakit harcamadan lezzetli bir yemek hazırlamak isteyenlerin imdadına yetişen klasik bir tarif. İnce dilimlenmiş patateslerin, baharatlı kıyma harcıyla birleşerek fırında pişmesiyle ortaya çıkan bu yemek, hem görüntüsü hem de tadıyla sofraları süslüyor. İşte adım adım patates oturtma tarifi…
PATATES OTURTMA TARİFİ
Malzemeler:
- 4 adet orta boy patates
- 300 gr dana kıyma
- 2 adet domates
- 1 adet kuru soğan
- 2 adet yeşil biber
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1,5 su bardağı sıcak su
Yapılışı:
- Patatesleri soyup ince halkalar halinde dilimleyin.
- Soğanı ve biberleri küçük küçük doğrayıp sıvı yağda kavurun.
- Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişirin.
- Salça, tuz, karabiber ve pul biberi ekleyip karıştırın.
- Fırın kabına patatesleri bir sıra dizin, üzerine kıyma harcından ekleyin. Kat kat devam edin.
- En üste kalan patatesleri dizip sıcak suyu ekleyin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40-45 dakika pişirin.