Pratik ve sağlıklı: Fırında sebzeli tavuk tarifi

Akşam yemeklerinde hem sağlıklı hem de pratik bir seçenek arıyorsanız fırında sebzeli tavuk tam size göre. Tavuk but veya göğüs etini taze sebzelerle harmanlayarak hazırlayabileceğiniz bu tarif, tek tepsi yöntemiyle kolayca pişiyor. Ailenizle paylaşabileceğiniz bu yemek, hem besleyici hem de doyurucu bir ana yemek olacak.

FIRINDA SEBZELİ TAVUK TARİFİ

Malzemeler

4 adet tavuk but veya göğüs eti

2 adet patates

2 adet havuç

1 adet kabak

1 adet kırmızı biber

1 adet soğan

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

Yarım çay bardağı su

Yapılışı