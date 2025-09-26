Pratik ve sağlıklı: Fırında sebzeli tavuk tarifi

Akşam yemeklerinde hem sağlıklı hem de pratik bir seçenek arıyorsanız fırında sebzeli tavuk tam size göre. Tavuk but veya göğüs etini taze sebzelerle harmanlayarak hazırlayabileceğiniz bu tarif, tek tepsi yöntemiyle kolayca pişiyor. Ailenizle paylaşabileceğiniz bu yemek, hem besleyici hem de doyurucu bir ana yemek olacak.
FIRINDA SEBZELİ TAVUK TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet tavuk but veya göğüs eti
- 2 adet patates
- 2 adet havuç
- 1 adet kabak
- 1 adet kırmızı biber
- 1 adet soğan
- 3 diş sarımsak
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 tatlı kaşığı kekik
- Yarım çay bardağı su
Yapılışı
- Tavuk parçalarını yıkayıp kuruladıktan sonra geniş bir kaba alın.
- Patates, havuç, kabak ve biberleri iri parçalar halinde doğrayın. Soğanı halka halka, sarımsakları bütün halde bırakın.
- Tüm sebzeleri ve tavukları zeytinyağı, tuz, karabiber, pul biber ve kekik ile harmanlayın.
- Fırın tepsisine tavukları yerleştirin, sebzeleri etrafına dizin.
- Üzerine yarım çay bardağı su gezdirin ve tepsiyi alüminyum folyo ile kapatın.
- Önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.
- Daha kızarmış bir görüntü için üzerini açarak 10-15 dakika daha pişirin.
- Sıcak servis yapın.