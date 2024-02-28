Pratik ve sağlıklı: Karnabahar kızartması tarifi

Yayınlanma: 28.02.2024 - 17:31

Güncelleme: 28.02.2024 - 17:31

Karnabahar kızartması, hafif ve lezzetli bir atıştırmalık arayanların favori tariflerinden biridir. Karnabaharın doğal lezzeti, kızartma işlemiyle birleşerek mükemmel bir lezzet dengesi oluşturur. Bu tarif, özellikle çocukların sebzeleri sevmesi için harika bir yol olabilir. Ayrıca, misafirlerinize sunabileceğiniz pratik ve lezzetli bir alternatif olarak da ön plana çıkar. İşte size, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz ve herkesin beğenisini kazanacak karnabahar kızartması tarifinin detayları...

KARNABAHAR KIZARTMASI TARİFİ

Malzemeler

1 adet orta boy karnabahar

Su

Tuz

Sosu için;

2 adet yumurta

1 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

Kızartma için

Sıvı yağ

Üzeri için

Sarımsaklı ya da sade yoğurt

Yapılış