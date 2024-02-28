Pratik ve sağlıklı: Karnabahar kızartması tarifi

Karnabahar kızartması tarifi, kızarmış karnabaharın nefis lezzetini evinizde kolayca yakalamanızı sağlayan pratik bir tarif. Bu lezzetli atıştırmalık, çıtır çıtır dışıyla ve yumuşacık içiyle her lokmada tatmin edici bir lezzet sunuyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.02.2024 - 17:31
Pratik ve sağlıklı: Karnabahar kızartması tarifi
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Karnabahar kızartması, hafif ve lezzetli bir atıştırmalık arayanların favori tariflerinden biridir. Karnabaharın doğal lezzeti, kızartma işlemiyle birleşerek mükemmel bir lezzet dengesi oluşturur. Bu tarif, özellikle çocukların sebzeleri sevmesi için harika bir yol olabilir. Ayrıca, misafirlerinize sunabileceğiniz pratik ve lezzetli bir alternatif olarak da ön plana çıkar. İşte size, evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz ve herkesin beğenisini kazanacak karnabahar kızartması tarifinin detayları...

KARNABAHAR KIZARTMASI TARİFİ

Malzemeler

  • 1 adet orta boy karnabahar
  • Su
  • Tuz

Sosu için;

  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı un
  • 1 su bardağı süt
  • 1 çay kaşığı tuz

Kızartma için

  • Sıvı yağ
  • Üzeri için
  • Sarımsaklı ya da sade yoğurt

Yapılış

  1. Sert olan kısımları kesilmiş ve çiçekleri ayıklanmış olan karnabaharları bir tencereye koyarak üzerini geçecek şekilde su ve tuz ekleyip haşlayın. Çok fazla yumuşamasına ve dağılmasına izin verilmeden suyu süzülmelidir.
  2. Başka bir kapta yumurta, süt çırpalım. Üzerine un ve tuzu ekleyerek tekrar çırpalım.
  3. Haşlanmış olan karnabaharları hazırladığımız karışıma teker teker bulayarak kızgın yağda her tarafını çevirerek kızartalım. Karnabaharlarınızı orta ateşte kızartmanız yeterli olacaktır.
  4. Dilerseniz peçete yardımı ile fazla yağını aldıktan sonra servis tabağına alınız.
  5. Üzerinde sarımsaklı yoğurt ya da sadece yoğurt ile servis edebilirsiniz.

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