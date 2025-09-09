Pratik ve şık bir tatlı: Hindistan cevizli kartopu tarifi

Türk mutfağında sıkça yapılan Hindistan Cevizli Kartopu, kolay hazırlanışı ve hafif tadıyla öne çıkan pratik tatlılardan biridir. Kakaolu versiyonunun yanı sıra, tamamen beyaz görünümlü sade kartopu da sofralarda şık bir alternatif sunuyor. İçine isteğe göre fındık ya da badem konularak hazırlanan beyaz kartopu, hem çocukların hem de yetişkinlerin severek tükettiği, özellikle davet sofralarında sıkça tercih edilen tatlılardan biridir. Peki, pratik ve şık bir tatlı olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte hindistan cevizli kartopu tarifi...

Malzemeler

1 paket pötibör bisküvi (toz haline getirilmiş)

1 su bardağı süt

1 çay bardağı pudra şekeri

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

Kaplamak için:

bolca Hindistan cevizi

İçine koymak için:

fındık veya badem (isteğe bağlı)

Yapılışı