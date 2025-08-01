Pratik ve yapımı kolay: Sulu köfte tarifi

Türk mutfağında “anne yemeği” denince akla gelen ilk tariflerden biri hiç kuşkusuz terbiyeli sulu köftedir. Kıymanın bulgur ya da pirinçle yoğrularak minik köftelere dönüştüğü, sebzelerle birlikte pişip limonlu-terbiyeli suya karıştığı bu yemek, hem mideye hem kalbe iyi gelir. Hem pratik hem lezzetli olan bu tarif, mis gibi kokusuyla mutfağı sararken sofraya gelen herkesi mutlu eder.
SULU KÖFTE TARİFİ
Malzemeler
Köftesi için:
- 250 gr kıyma
- 1 çay bardağı ince bulgur veya pirinç
- 1 adet rendelenmiş soğan
- 1 yumurta
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 yemek kaşığı un (köfteleri bulamak için)
Yemeğin suyu için:
- 1 adet havuç (küçük küp doğranmış)
- 1 adet patates (küçük küp doğranmış)
- 1 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 5 su bardağı sıcak su
- Tuz
Terbiyesi için:
- 1 adet yumurta sarısı
- Yarım limon suyu
- 1 tatlı kaşığı un
Yapılışı
- Köfte malzemelerini yoğurma kabında karıştırın ve misket büyüklüğünde köfteler yapın. Hafif una bulayın ve kenara alın.
- Tencereye yağı alın, salçayı kavurun. Ardından patates ve havuçları ekleyip birkaç dakika soteleyin.
- Sıcak suyu ekleyin, kaynamaya başlayınca köfteleri içine atın. 20–25 dakika orta ateşte pişirin.
- Bu sırada terbiyeyi hazırlayın: yumurta sarısı, limon suyu ve unu çırpın. Yemeğin suyundan 1 kepçe alıp terbiyeye yavaş yavaş ekleyerek ılıtın.
- Tencereye yavaşça terbiyeyi dökün, karıştırın ve 5 dakika daha kısık ateşte pişirin.
- Sıcak servis edin, üzerine isteğe göre ince kıyılmış maydanoz serpebilirsiniz.