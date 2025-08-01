Pratik ve yapımı kolay: Sulu köfte tarifi

Türk mutfağında “anne yemeği” denince akla gelen ilk tariflerden biri hiç kuşkusuz terbiyeli sulu köftedir. Kıymanın bulgur ya da pirinçle yoğrularak minik köftelere dönüştüğü, sebzelerle birlikte pişip limonlu-terbiyeli suya karıştığı bu yemek, hem mideye hem kalbe iyi gelir. Hem pratik hem lezzetli olan bu tarif, mis gibi kokusuyla mutfağı sararken sofraya gelen herkesi mutlu eder.

SULU KÖFTE TARİFİ

Malzemeler

Köftesi için:

250 gr kıyma

1 çay bardağı ince bulgur veya pirinç

1 adet rendelenmiş soğan

1 yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı un (köfteleri bulamak için)

Yemeğin suyu için:

1 adet havuç (küçük küp doğranmış)

1 adet patates (küçük küp doğranmış)

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

5 su bardağı sıcak su

Tuz

Terbiyesi için:

1 adet yumurta sarısı

Yarım limon suyu

1 tatlı kaşığı un

Yapılışı