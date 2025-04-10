Pürüzsüz ve yumuşacık patates püresi tarifi

Yayınlanma: 10.04.2025 - 23:57

Güncelleme: 10.04.2025 - 23:57

Patates püresi, sade ama etkileyici bir lezzettir. Et yemeklerinin yanında, fırınlanmış sebzelerle ya da tek başına bile keyifle tüketilir. Ancak iyi yapılmamış bir patates püresi, kolayca topaklı, kuru veya lezzetsiz olabilir. İşte ağızda dağılan, ipeksi dokusuyla kusursuz patates püresi yapmanın püf noktaları ve tarifi:

MALZEMELER

5 adet orta boy patates (tercihen sarı patates)

1 çay bardağı süt (isteğe göre artırılabilir)

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber (isteğe bağlı)

Muskat rendesi (arzuya göre)

HAZIRLANIŞI

Patatesleri soyun ve iri iri doğrayın. Soğuk su dolu bir tencereye alın. Bu, patateslerin eşit şekilde pişmesini sağlar.

Tuz ekleyin ve patatesleri yumuşayana kadar haşlayın (yaklaşık 20-25 dakika).

Pişen patatesleri süzün ve sıcakken hemen ezin. Bu aşamada patates ezici veya süzgeç kullanarak pürüzsüzlük sağlayabilirsiniz.

Ayrı bir küçük tencerede sütü ısıtın, tereyağını ekleyin. Karışım sıcakken patateslerin üzerine dökün.

Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Gerekirse kıvam için biraz daha süt ekleyin.

Tuzunu ve baharatlarını damak zevkinize göre ayarlayın.

İsterseniz üzerine biraz daha tereyağı gezdirerek servis edin.