Pürüzsüz ve yumuşacık patates püresi tarifi
Lokum gibi bir patates püresi yapmak aslında hiç zor değil. Sadece birkaç püf noktasına dikkat ederek sofranızın yıldızını yaratabilirsiniz!
Patates püresi, sade ama etkileyici bir lezzettir. Et yemeklerinin yanında, fırınlanmış sebzelerle ya da tek başına bile keyifle tüketilir. Ancak iyi yapılmamış bir patates püresi, kolayca topaklı, kuru veya lezzetsiz olabilir. İşte ağızda dağılan, ipeksi dokusuyla kusursuz patates püresi yapmanın püf noktaları ve tarifi:
MALZEMELER
- 5 adet orta boy patates (tercihen sarı patates)
- 1 çay bardağı süt (isteğe göre artırılabilir)
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- Tuz
- Karabiber (isteğe bağlı)
- Muskat rendesi (arzuya göre)
HAZIRLANIŞI
Patatesleri soyun ve iri iri doğrayın. Soğuk su dolu bir tencereye alın. Bu, patateslerin eşit şekilde pişmesini sağlar.
Tuz ekleyin ve patatesleri yumuşayana kadar haşlayın (yaklaşık 20-25 dakika).
Pişen patatesleri süzün ve sıcakken hemen ezin. Bu aşamada patates ezici veya süzgeç kullanarak pürüzsüzlük sağlayabilirsiniz.
Ayrı bir küçük tencerede sütü ısıtın, tereyağını ekleyin. Karışım sıcakken patateslerin üzerine dökün.
Tüm malzemeleri iyice karıştırın. Gerekirse kıvam için biraz daha süt ekleyin.
Tuzunu ve baharatlarını damak zevkinize göre ayarlayın.
İsterseniz üzerine biraz daha tereyağı gezdirerek servis edin.
En Çok Okunan Haberler
-
- Murat Ağırel ve Timur Soykan gözaltına alındı!
- AKP Genel Merkezi'nde polis intiharı!
- Mevduat faizi oranları yeniden yükseldi!
- Berkay Gezgin'in de arasında olduğu 102 gence tahliye!
- Ülkeyi seçime götürecek seçim
- Özel'den Bakan'a sert tepki
- 'İmamoğlu diploma koşullarını sağlıyor'
- Gazetecilerden ilk açıklama!
- Erdoğan'ın atamalarında dikkat çeken isimler
- DEM Parti'den görüşme sonrası açıklama