Akşam beş çayına çok yakışacak: 15 dakikada elmalı milföy dilimleri tarifi
Elma ve tarçının mükemmel uyumunu çıtır milföyle buluşturan bu tarif, beş çayınıza hem lezzet hem de görsellik katacak.
Tarçınlı, yumuşacık elma dolgusu ve çıtır milföy hamurunun buluşmasıyla oluşan bu tatlı, çay saatlerinin yeni yıldızı olmaya aday. Üstelik malzemeler her evde bulunabilecek türden ve yapımı sadece dakikalar sürüyor.
ELMALI MİLFÖY DİLİMLERİ TARİFİ
MALZEMELER
- 4 adet kare milföy hamuru (oda sıcaklığında çözülmüş)
- 2 adet orta boy elma (rendelenmiş)
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tarçın
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
- Üzeri için: Pudra şekeri
YAPILIŞI
- İç harcı hazırlayın: Rendelenmiş elmaları tavaya alın. Üzerine tereyağı, toz şeker, tarçın ve limon suyunu ekleyip suyunu çekene kadar 4-5 dakika kavurun. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
- Milföyleri şekillendirin: Milföy hamurlarını ikiye kesin. Bir yüzüne 1 tatlı kaşığı kadar elmalı harç koyun, diğer yarısını üzerine kapatın. Kenarlarını çatal yardımıyla bastırarak kapatın.
- Pişirme: Hazırladığınız milföyleri yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 190°C fırında 12-15 dakika, üzerleri kızarana kadar pişirin.
- Servis: Fırından çıkan milföyleri hafif soğuduktan sonra pudra şekeriyle süsleyin. Ilık ya da soğuk olarak servis edebilirsiniz.
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