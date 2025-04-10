Akşam beş çayına çok yakışacak: 15 dakikada elmalı milföy dilimleri tarifi

Yayınlanma: 10.04.2025 - 17:09

Güncelleme: 10.04.2025 - 17:09

Tarçınlı, yumuşacık elma dolgusu ve çıtır milföy hamurunun buluşmasıyla oluşan bu tatlı, çay saatlerinin yeni yıldızı olmaya aday. Üstelik malzemeler her evde bulunabilecek türden ve yapımı sadece dakikalar sürüyor.

ELMALI MİLFÖY DİLİMLERİ TARİFİ

MALZEMELER

4 adet kare milföy hamuru (oda sıcaklığında çözülmüş)

2 adet orta boy elma (rendelenmiş)

2 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı limon suyu

Üzeri için: Pudra şekeri

YAPILIŞI