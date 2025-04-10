Kolayca hazırlanan 3 malzemeli kakaolu kurabiye tarifi

Yayınlanma: 10.04.2025 - 17:24

Güncelleme: 10.04.2025 - 17:24

Tatlı krizlerinize pratik ve lezzetli bir çözüm arıyorsanız, sadece üç malzemeyle hazırlanan bu kakaolu kurabiye tarifi tam size göre! Hem az malzemeyle mutfağı kirletmeden yapılan hem de yoğun kakao tadıyla damaklarda iz bırakan bu kurabiyeyi, çay saatlerinizin yeni favorisi yapabilirsiniz.

MALZEMELER

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı tereyağı ya da margarin (oda sıcaklığında)

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri bir kapta güzelce yoğurun. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde ettikten sonra küçük parçalar koparıp şekil verin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin ve önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 10-12 dakika pişirin. Soğuduktan sonra servis edebilirsiniz. Dilerseniz üzerine pudra şekeri serpebilir ya da çikolata sosuna batırarak daha da zenginleştirebilirsiniz.

Bu pratik tarif sayesinde hem zamandan tasarruf edecek hem de ev yapımı kurabiyenin keyfini çıkaracaksınız!