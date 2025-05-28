Rengarenk ve pratik: Sebzeli krep tarifi

Kahvaltıdan akşam yemeğine her öğüne yakışan, vitamin dolu ve pratik bir lezzet: Sebzeli krep hem doyurucu hem de çok sağlıklı!

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 adet küçük kabak (rendelenmiş)

1 adet havuç (rendelenmiş)

Yarım kırmızı biber (küçük doğranmış)

2 dal taze soğan (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı zeytinyağı (krep harcına)

Pişirmek için az miktarda tereyağı veya zeytinyağı

SEBZELİ KREP NASIL YAPILIR?

Yumurtaları çırpın, üzerine süt ve unu ekleyip pürüzsüz bir krep harcı hazırlayın.

Sebzeleri rendeleyip fazla suyunu sıkın ve harca ekleyin.

Tuz ve zeytinyağını ilave edin, karıştırın.

Tavayı ısıtıp hafifçe yağlayın. Karışımdan bir kepçe alıp tavaya dökün ve arkalı önlü pişirin.

Tüm harç bitene kadar işlemi tekrar edin.