Renkli ve baharatlı bir lezzet: Pratik tavuk fajita tarifi

Baharatlarla harmanlanan ince şerit tavuk eti, renkli biberler ve soğanla birleşince ortaya çıkan fajita, son yıllarda Türk mutfaklarında da popüler hale geldi. Özellikle pratik hazırlanışıyla tercih edilen bu lezzet, tortilla ekmeği ya da lavaşla servis edildiğinde sofraların vazgeçilmezi oluyor. İşte, tavuk fajita tarifi...

Malzemeler

500 gr tavuk göğsü (ince şeritler halinde doğranmış)

1 kırmızı biber

1 yeşil biber

1 sarı biber

1 büyük soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı