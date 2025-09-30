Cumhuriyet Gazetesi Logo
Renkli ve baharatlı bir lezzet: Pratik tavuk fajita tarifi

Renkli ve baharatlı bir lezzet: Pratik tavuk fajita tarifi

30.09.2025 15:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Renkli ve baharatlı bir lezzet: Pratik tavuk fajita tarifi

Meksika mutfağının gözdesi tavuk fajita, bol baharatlı tavuk eti ve renkli sebzeleriyle hem göze hem damağa hitap ediyor. İşte, tavuk fajita tarifi...

Baharatlarla harmanlanan ince şerit tavuk eti, renkli biberler ve soğanla birleşince ortaya çıkan fajita, son yıllarda Türk mutfaklarında da popüler hale geldi. Özellikle pratik hazırlanışıyla tercih edilen bu lezzet, tortilla ekmeği ya da lavaşla servis edildiğinde sofraların vazgeçilmezi oluyor. İşte, tavuk fajita tarifi...

Malzemeler

  • 500 gr tavuk göğsü (ince şeritler halinde doğranmış)
  • 1 kırmızı biber
  • 1 yeşil biber
  • 1 sarı biber
  • 1 büyük soğan
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 2 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı

  1. Tavukları, baharatlar, sarımsak, sıvı yağ ve limon suyu ile harmanlayıp 30 dakika marine edin.
  2. Biberleri ve soğanı jülyen doğrayın.
  3. Tavukları yüksek ateşte soteleyin, ardından biber ve soğanı ekleyerek 5-6 dakika kavurun.
  4. Tüm malzemeler renk ve aroma kazandığında ocaktan alın.
  5. Lavaş veya tortilla ekmeğiyle sıcak servis yapın.
İlgili Konular: #Yemek Tarifi #Meksika mutfağı