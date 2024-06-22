Renkli ve lezzetli: Domatesli pilav tarifi

Yayınlanma: 22.06.2024 - 14:35

Güncelleme: 22.06.2024 - 14:35

Domatesli pilav, geleneksel pilav tariflerine farklı bir lezzet ve renk katan, hem gözlere hem de damaklara hitap eden bir yemektir. Yaz aylarında bolca bulunan taze domateslerle yapılan bu pilav, sofralarınıza ferahlatıcı bir dokunuş katacak. İşte adım adım domatesli pilav tarifi...

Malzemeler

2 su bardağı pirinç

3 adet orta boy domates

1 adet kuru soğan

2-3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

3 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı toz şeker (isteğe bağlı)

Yarım demet taze nane veya maydanoz (isteğe bağlı, süslemek için)

Hazırlık Aşaması

Pirinçlerin Hazırlanması:

Pirinçleri bol suyla yıkayın ve nişastasını akıtın. Ardından ılık tuzlu suda yaklaşık 30 dakika kadar bekletin ve süzün.

Domateslerin Hazırlanması:

Domatesleri rendeleyin veya küçük küpler halinde doğrayın. Domateslerin kabuklarını soymanız, pilavın daha pürüzsüz bir dokuya sahip olmasını sağlar.

Soğan ve Sarımsak:

Kuru soğanı ince ince doğrayın. Sarımsakları rendeleyin veya ince doğrayın.

Pişirme Aşaması:

Bir tencereye zeytinyağını veya tereyağını ekleyin ve ısıtın.

Soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.

Sarımsakları ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin.

Rendelenmiş veya doğranmış domatesleri tencereye ekleyin. Domatesler suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Süzülmüş pirinçleri tencereye ekleyin ve birkaç dakika karıştırarak kavurun.

Tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak toz şekeri ekleyin.

Sıcak suyu veya tavuk suyunu ekleyin ve karıştırın.

Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte pirinçler suyunu çekene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

Dinlendirme ve Servis

Pilav piştikten sonra tencerenin altını kapatın ve pilavın demlenmesi için yaklaşık 10 dakika kapağını açmadan bekleyin.

Servis yaparken üzerine ince doğranmış taze nane veya maydanoz serperek süsleyebilirsiniz.