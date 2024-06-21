Tatlı krizlerine anında çözüm... Pişmeyen browni tarifi!

Yayınlanma: 21.06.2024 - 23:35

Güncelleme: 21.06.2024 - 23:35

Tatlı krizlerinize hızlı ve lezzetli bir çözüm arıyorsanız, pişmeyen brownie tarifi tam size göre! Fırın kullanmadan hazırlayabileceğiniz bu brownie, yoğun çikolata tadıyla damaklarınızı şenlendirecek. Üstelik yapımı son derece pratik ve hızlı. Sadece birkaç malzemeyle hazırlayabileceğiniz bu enfes tatlı, misafirlerinizin de favorisi olacak. Hem sağlıklı hem de çikolata severler için ideal olan pişmeyen brownie tarifi ile tatlı anlarınızı taçlandırın...

MALZEMELER

1,5 su bardağı ceviz

1 su bardağı badem (isteğe bağlı olarak fındık veya fıstık da kullanabilirsiniz)

2 su bardağı çekirdekleri çıkarılmış hurma

1/2 su bardağı kakao tozu

1 çay kaşığı vanilya

Bir tutam tuz

2 yemek kaşığı su (gerekirse)

Üzeri İçin:

Hindistan cevizi rendesi

Kakao nibs

Fındık, ceviz veya badem kırıkları

YAPILIŞI

Hurma kullanmadan önce eğer hurmalarınız sert ise, onları 10-15 dakika sıcak suda bekletip yumuşatın. Daha sonra suyunu süzün.

Bir mutfak robotu veya blenderda ceviz ve bademi ince kıvamda olana kadar çekin.

Hurma, kakao tozu, vanilya özütü ve bir tutam tuzu ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karışana kadar çekin. Karışım yapışkan bir kıvamda olmalıdır. Eğer karışım çok kuru ise, 1-2 yemek kaşığı su ekleyin ve tekrar çekin.

Karışımı yağlı kağıt serili küçük bir tepsiye veya kare bir kalıba aktarın. Eşit bir şekilde yayarak düzleştirin. Karışımı sıkıca bastırarak kalıba yerleştirin.

Üzerine hindistan cevizi rendesi, kakao nibs ve fındık, ceviz veya badem kırıkları serpiştirin.

Tepsiyi buzdolabına veya derin dondurucuya yerleştirin ve en az 1-2 saat (tercihen bir gece) soğumaya bırakın. Bu, brownie’nin sertleşmesini ve dilimlenebilir hale gelmesini sağlayacaktır.

Soğuyan brownie’yi buzdolabından çıkarın ve dilimleyin. Oda sıcaklığında veya soğuk olarak servis edebilirsiniz.