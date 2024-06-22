Kazanlar kaynamaya başladı: Geleneksel hırise tarifi

Yayınlanma: 22.06.2024 - 11:19

Güncelleme: 22.06.2024 - 11:19

Hırise, besleyici ve doyurucu yapısıyla hem aileniz hem de misafirleriniz için ideal bir ana yemektir. Geleneksel tariflere sadık kalarak hazırlayacağınız hırise, sofralarınıza lezzet katacak. İşte adım adım hırise tarifi...

Malzemeler

1 adet bütün tavuk

2 su bardağı dövme buğday (aşurelik buğday)

1 adet kuru soğan

2-3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber (isteğe bağlı)

4-5 yemek kaşığı tereyağı

Su (haşlamak için)

Hazırlık Aşaması

Buğdayın Hazırlanması:

Dövme buğdayı iyice yıkayın ve bir gece önceden suda bekletin. Bu, buğdayın yumuşamasını sağlayacaktır.

Tavuğun Haşlanması:

Bütün tavuğu büyük bir tencereye alın, üzerini geçecek kadar su ekleyin.

Tencereye kabuğu soyulmuş bir kuru soğan ve sarımsakları ekleyin. Tavuğu iyice yumuşayana kadar haşlayın.

Haşlanan tavuğu sudan çıkarın ve soğuması için bir kenara bırakın. Tavuk suyunu süzerek saklayın.

Buğdayın Pişirilmesi:

Buğdayı haşladığınız tavuğun suyunda pişirin. Buğdaylar iyice yumuşayana ve suyunu çekene kadar pişirin. Gerekirse ekstra su ekleyebilirsiniz.

Tavuğun Hazırlanması:

Haşlanmış ve soğumuş tavuğun etlerini didikleyin, derisini ve kemiklerini ayırın.

Hırisenin Hazırlanması:

Didiklenmiş tavuk etlerini pişmiş buğdaya ekleyin. Tuz ve karabiberi ilave edin.

Karışımı kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Bu aşamada karışımın kıvamı yoğunlaşacaktır.

Tavuk ve buğday iyice karışıp macun kıvamına geldiğinde ocaktan alın.

Servis

Küçük bir tavada tereyağını eritip kırmızı toz biber ekleyerek kızdırın.

Hıriseyi servis tabaklarına alın ve üzerine hazırladığınız tereyağlı sosu gezdirin.

Püf Noktaları

Kıvam: Hırisenin doğru kıvamını tutturmak için, pişirme sırasında karışımı sürekli karıştırmak önemlidir. Macun kıvamına geldiğinde ocaktan alın.

Lezzet: Tavuk suyu, hırisenin lezzetini belirler. Tavuk suyu yeterince lezzetli değilse, pişirme sırasında bir miktar tavuk bulyon ekleyebilirsiniz.

Baharatlar: Karabiber ve tuz hırisenin ana baharatlarıdır, ancak kırmızı toz biber de ekleyerek lezzeti artırabilirsiniz.