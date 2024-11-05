Renkli ve lezzetli: Mor soğan turşusu
Renkli sofraların en göz alıcı ve lezzetli eşlikçilerinden biri olan mor soğan turşusu, yapımı kolay, lezzeti ise bir o kadar özel bir tarif! Hem salatalarda hem de et yemeklerinin yanında harika bir uyum yakalayan bu turşu, özellikle sirke ile birleşen kırmızı soğanın rengini alarak sofralara adeta görsel bir şölen sunar. İşte evde rahatlıkla hazırlayabileceğiniz kırmızı soğan turşusu tarifi...
Mor soğan turşusu, salatalarınıza renk ve lezzet katmakla kalmaz, hamburgerler, dürümler ve et yemekleri için de harika bir eşlikçidir. Buzdolabında 2 hafta boyunca tazeliğini koruyabilir.
Malzemeler
- 2-3 adet kırmızı soğan
- 1 su bardağı elma sirkesi veya üzüm sirkesi
- 1 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı toz şeker
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1-2 diş sarımsak (isteğe bağlı)
- Birkaç dal taze kekik veya biberiye (isteğe bağlı)
Yapılışı
Soğanları Hazırlayın: Kırmızı soğanları soyun ve ince halkalar şeklinde dilimleyin. Daha keskin ve canlı bir renk için soğanları çok ince kesmeye özen gösterin.
Turşu Suyunu Hazırlayın: Bir tencereye sirkeyi, suyu, tuzu ve şekeri ekleyin. Orta ateşte şeker ve tuz eriyene kadar karıştırarak kaynatın. Dilerseniz bu aşamada sarımsakları ekleyerek aromatik bir tat katabilirsiniz.
Soğanları Kavanoza Yerleştirin: Dilimlediğiniz kırmızı soğanları temiz bir cam kavanoza sıkıca yerleştirin. Üzerine taze kekik veya biberiye dalları ekleyebilirsiniz.
Sıcak Turşu Suyunu Ekleyin: Kaynamış olan turşu suyunu kavanozdaki soğanların üzerine dökün. Soğanların tamamen sıvının içinde kalmasına dikkat edin.
Soğutma ve Bekletme: Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Ardından buzdolabına koyun ve en az 24 saat beklettikten sonra tüketebilirsiniz.
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