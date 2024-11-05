Renkli ve lezzetli: Mor soğan turşusu

Yayınlanma: 05.11.2024 - 13:03

Güncelleme: 05.11.2024 - 13:03

Mor soğan turşusu, salatalarınıza renk ve lezzet katmakla kalmaz, hamburgerler, dürümler ve et yemekleri için de harika bir eşlikçidir. Buzdolabında 2 hafta boyunca tazeliğini koruyabilir.

Malzemeler

2-3 adet kırmızı soğan

1 su bardağı elma sirkesi veya üzüm sirkesi

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

1-2 diş sarımsak (isteğe bağlı)

Birkaç dal taze kekik veya biberiye (isteğe bağlı)

Yapılışı

Soğanları Hazırlayın: Kırmızı soğanları soyun ve ince halkalar şeklinde dilimleyin. Daha keskin ve canlı bir renk için soğanları çok ince kesmeye özen gösterin.

Turşu Suyunu Hazırlayın: Bir tencereye sirkeyi, suyu, tuzu ve şekeri ekleyin. Orta ateşte şeker ve tuz eriyene kadar karıştırarak kaynatın. Dilerseniz bu aşamada sarımsakları ekleyerek aromatik bir tat katabilirsiniz.

Soğanları Kavanoza Yerleştirin: Dilimlediğiniz kırmızı soğanları temiz bir cam kavanoza sıkıca yerleştirin. Üzerine taze kekik veya biberiye dalları ekleyebilirsiniz.

Sıcak Turşu Suyunu Ekleyin: Kaynamış olan turşu suyunu kavanozdaki soğanların üzerine dökün. Soğanların tamamen sıvının içinde kalmasına dikkat edin.

Soğutma ve Bekletme: Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın. Ardından buzdolabına koyun ve en az 24 saat beklettikten sonra tüketebilirsiniz.