30 dakikada hazırlayabileceğiniz sonbahara çok yakışan enfes lezzet: Tarçınlı rulo çörek tarifi

Hem basit malzemelerle yapılabilmesi hem de harika bir tada sahip olması, tarçınlı rulo çöreği evde yapmak için cazip bir seçenek haline getiriyor. Peki, sadece 20 dakikada hazırlayabileceğiniz, sonbahara çok yakışan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis tarçınlı rulo çörek tarifi...