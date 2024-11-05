30 dakikada hazırlayabileceğiniz sonbahara çok yakışan enfes lezzet: Tarçınlı rulo çörek tarifi
Tarçınlı rulo çörek, her yaştan insanın sevebileceği bir tatlıdır. Peki, sadece 30 dakikada hazırlayabileceğiniz, sonbahara çok yakışan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis tarçınlı rulo çörek tarifi...
Tarçınlı rulo çörek, kokusuyla iştah açan ve lezzetiyle damaklarda iz bırakan bir hamur işi tarifidir. Özellikle kahve ve çay saatlerinin vazgeçilmezi olan bu çörek, yumuşacık dokusu ve içindeki tarçınlı karışımıyla her lokmada sizi kendine hayran bırakır.
Hem basit malzemelerle yapılabilmesi hem de harika bir tada sahip olması, tarçınlı rulo çöreği evde yapmak için cazip bir seçenek haline getiriyor. Peki, sadece 20 dakikada hazırlayabileceğiniz, sonbahara çok yakışan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis tarçınlı rulo çörek tarifi...
TARÇINLI RULO ÇÖREK TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
1,5 su bardağı ılık süt
2 yemek kaşığı toz şeker
1/2 paket kuru maya (5 gr)
2 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı elma sirkesi
1/2 su bardağı ayçiçek yağı
4 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
1 adet yumurta beyazı
1 paket vanilin
1 çay kaşığı kabartma tozu
5,5 su bardağı un
1 çay kaşığı tuz
İç dolgusu için:
6 yemek kaşığı yumuşak tereyağı
12 yemek kaşığı toz şeker
1 yemek kaşığı toz tarçın
Sosu için:
1 su bardağı krem peynir (tuzsuz)
2 yemek kaşığı pudra şekeri
1 paket vanilin
2 yemek kaşığı süt
Süslemesi için:
2 avuç kavrulmuş ceviz içi
TARÇINLI RULO ÇÖREK YAPILIŞI
Hamuru hazırlamaya başlamadan önce ılık sütü, toz şekeri ve mayayı karıştırıp üzerini kapatarak 5 dakika bekletin.
Maya aktifleştiğinde karışımı geniş bir yoğurma kabına alın ve içine sıvı yağ, yoğurt, sirke, yumurta beyazı, kabartma tozu ve vanilini ekleyin.
İyice karıştırın.
Unun yarısını karışıma ekleyin ve bir spatula yardımıyla yedirin.
Kalan unu da azar azar ekleyerek hamuru yoğurmaya başlayın.
Hamur toparlanmaya başladığında tezgaha alın ve üzerine tuz ekleyin.
Yumuşak bir hamur elde edeceğiniz için, pürüzsüz bir kıvam alana kadar vur-katla yöntemiyle yoğurmaya devam edin.
Hamur iyice pürüzsüzleştiğinde erimiş tereyağını ekleyip 2-3 dakika daha yoğurun.
Hazırladığınız hamuru hafifçe unlanmış tezgaha alarak toparlayın.
Hamurun üzerini unlayıp geniş bir kaseye koyun, üzerini kapatarak ılık ve karanlık bir ortamda 1 saat kadar mayalanmaya bırakın.
Mayalanan hamuru tezgaha alıp merdane ile yarım santimetre kalınlığında bir dikdörtgen şeklinde açın.
Üzerine yumuşak tereyağını spatula yardımıyla ince bir katman halinde sürün.
Ardından toz şekeri ve tarçını eşit şekilde serpin.
Hamuru kısa kenarından başlayarak eşit kalınlıkta 8 şerit halinde kesin.
Şeritleri sıkmadan yuvarlayarak rulo haline getirin ve uçlarını altına sıkıştırıp, tepsiye aralarında boşluk kalacak şekilde dizin.
Üzerine nemli bir bez serip tekrar 30-40 dakika kadar mayalanmaya bırakın.
Hamurlar mayalanırken fırını 180 derecede ısıtın.
Mayalanan hamurların üzerine birer kaşık süt gezdirip, önceden ısıtılmış fırında üzerleri kızarana kadar, yaklaşık 20-25 dakika pişirin.
Çörekler pişerken, sos için krem peyniri, pudra şekerini, vanilini ve sütü karıştırarak pürüzsüz bir kıvam elde edin.
Fırından çıkan çöreklerin üzerini 2-3 dakika bekledikten sonra hala sıcakken hazırladığınız krem peynirli sosu kaşıkla gezdirin.
Üzerine kavrulmuş cevizleri serpiştirerek servis edin.
Afiyet olsun!
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