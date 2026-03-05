Restoranları kıskandıran pratiklik: 20 dakikada yufkadan yalancı Beyti Kebabı tarifi...

Şişte kebap yapma derdini, mangal dumanını ve uzun hazırlık süreçlerini ortadan kaldıran harika bir tarif! Hazır yufkanın içine sarılan nefis kıyma harcı, fırında çıtır çıtır kızarıyor. Üzerine gelen sarımsaklı yoğurt ve tereyağlı salça sosuyla iftar sofraların tartışmasız yıldızı oluyor...

MALZEMELER

2 adet günlük yufka

400 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet rendelenmiş ve suyu sıkılmış kuru soğan

2-3 diş ezilmiş sarımsak

1 çay bardağı galeta unu (Harca toparlanması için)

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, pul biber, kimyon

Çeyrek demet ince kıyılmış maydanoz

Yufkalara Sürmek İçin:

Yarım çay bardağı eritilmiş tereyağı ve yarım çay bardağı su karışımı

Sosu İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı domates salçası (İsteğe bağlı biraz da biber salçası)

Yarım çay bardağı sıcak su

Servis İçin:

Çırpılmış süzme yoğurt (Sarımsaklı veya sade)

ADIM ADIM TARİF

Derin bir kaba kıymayı, rendelenip suyu sıkılmış soğanı, sarımsağı, yumurtayı, galeta ununu, maydanozu ve baharatları alın. Tüm malzemeler birbirine iyice geçip macun kıvamına gelene kadar güzelce yoğurun.

İlk yufkayı tezgaha serin. Üzerine fırçayla hazırladığınız tereyağlı-sulu karışımdan hafifçe sürün. Yufkayı ortadan ikiye (yarım ay şeklinde) katlayın.

Katladığınız yufkanın geniş tarafına (düz olan kısmına) yoğurduğunuz et harcının yarısını uzun ve kalın bir rulo şeklinde yerleştirin.

Yufkanın kenarlarını hafifçe içe katlayarak, çok sıkı veya çok gevşek olmayacak şekilde rulo halinde sarın. İkinci yufka ve kalan harç için de aynı işlemi tekrarlayın.

Elde ettiğiniz uzun ruloları, ikişer parmak kalınlığında verev (çapraz) veya düz dilimler halinde kesin. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine, dilimlerin etli kısımları yukarı bakacak şekilde dizin. Üzerlerine çok hafif eritilmiş tereyağı sürün.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında, yufkaların üzeri nar gibi kızarıp içindeki etler pişene kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin.

Beytiler fırındayken küçük bir tavada sos için tereyağını eritin, salçayı kokusu çıkana kadar kavurun ve sıcak suyu ekleyip hafifçe kaynatın.

Fırından çıkan çıtır beytileri servis tabağına dizin. Orta kısmına veya üzerlerine bolca yoğurt gezdirin. En son o fokurdayan sıcak salçalı tereyağını yemeğin üzerinde gezdirerek masaya dumanı tüterken getirin.