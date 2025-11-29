Restoranların popüler mezesi: Atom tarifi

Ege ve Güneydoğu mutfaklarının etkisini taşıyan atom mezesi, yoğurdun yumuşaklığıyla acı biber aromalarını buluşturan özel bir lezzet sunuyor. Restoranlarda sıkça sipariş edilen bu meze, basit malzemeleri ve hızlı yapımı sayesinde artık ev sofralarında da kolaylıkla hazırlanıyor.

ATOM TARİFİ

MALZEMELER

1 su bardağı süzme yoğurt

3 yemek kaşığı normal yoğurt

1 diş sarımsak (isteğe bağlı, ezilmiş)

2–3 adet acı sivri biber veya 4–5 adet Arnavut biberi

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı isot (isteğe bağlı)

Tuz

YAPILIŞI