Rus mutfağından tavuk stroganoff tarifi

Yayınlanma: 19.04.2025 - 21:39

Güncelleme: 19.04.2025 - 21:39

Klasik Rus mutfağından dünya sofralarına yayılan Stroganoff, genellikle dana etiyle yapılsa da tavukla yapılan versiyonu, hem hafifliği hem de pratikliğiyle öne çıkıyor. Krema, mantar ve yumuşacık tavuk parçalarının uyumu sayesinde bu tarif, hem özel davet sofralarına hem de günlük akşam yemeklerine çok yakışıyor. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz, lokum gibi pişmiş tavuk stroganoff tarifi!

MALZEMELER

500 gr tavuk göğsü (jülyen doğranmış)

1 adet kuru soğan (yarım ay şeklinde doğranmış)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

200 gr mantar (dilimlenmiş)

1 su bardağı krema

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı veya zeytinyağı

1 tatlı kaşığı hardal (isteğe bağlı)

Tuz, karabiber, muskat rendesi (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

1. Tavukları Soteleyin:

Tavukları jülyen şeklinde doğrayın. Geniş bir tavada yağ ile birlikte yüksek ateşte soteleyin. Tavuklar suyunu salmadan mühürlenmeli. Hafif renk alıp piştiğinde tavukları kenara alın.

2. Soğan ve Mantarları Ekleyin:

Aynı tavada soğanları kavurun. Ardından sarımsak ve mantarları ekleyin. Mantarlar suyunu salıp çekene kadar pişirin.

3. Kremalı Karışımı Hazırlayın:

Unu ekleyip 1-2 dakika kavurun. Ardından kremayı, hardalı ve baharatları ilave edin. Karışım koyulaşınca tavukları tekrar tavaya ekleyin ve 5 dakika daha pişirin.