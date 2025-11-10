Rus mutfağının efsane lezzeti: Kulebyaka tarifi

Doyurucu iç malzemesi, kat kat hamur yapısı ve estetik görünümüyle Kulebyaka; adeta sofraya konduğunda sessizliği bozan bir yıldız gibi ışıldayan bir tarif. Rus mutfağına özgü bu özel börek, hem şık hem de pratik bir ana yemek arayanlar için ideal. Peki, Rus mutfağının bu efsane lezzeti nasıl yapılır? İşte, nefis kulebyaka tarifi...

KULEBYAKA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

4 su bardağı un

1 su bardağı ılık süt

2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)

1 paket instant maya

1 yemek kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta

İç harcı için:

300 g somon veya tavuk eti

1 su bardağı pirinç

1 adet büyük soğan

200 g mantar (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber

Dereotu ya da maydanoz

Üzeri için:

1 yumurta sarısı

Çörek otu veya susam (isteğe bağlı)

KULEBYAKA YAPILIŞI

Ilık süt, maya ve şekeri karıştırın; maya aktive olana kadar bekletin.

Un, tuz, yumurta ve tereyağını ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru 45 dakika mayalanmaya bırakın.

Pirinci haşlayın ve süzün.

Soğanı ve mantarı tereyağıyla kavurun.

Somonu veya tavuğu küçük parçalar halinde pişirip ekleyin.

Tuz, karabiber ve ince kıyılmış yeşillikleri karıştırın.

Hamuru uzun bir dikdörtgen şeklinde açın.

Ortasına iç harcı yerleştirin.

Kenarları kapatıp rulo şeklinde sarın.

Üzerine yumurta sarısı sürün.

180 derecede 35-40 dakika kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun!