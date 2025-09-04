Rus mutfağının geleneksel çorbası: Masterchef Shchi tarifi...

Temel malzemesi lahana olan bu lezzet, kimi zaman etli, kimi zaman tamamen sebzeli şekilde hazırlanır. Özellikle soğuk kış günlerinde vücut ısısını koruyan ve bağışıklığı güçlendiren Shchi, Rus mutfağının en sevilen halk yemeklerinden biridir. İşte Shchi tarifi...

MALZEMELER

300 g dana eti (kemikli veya kuşbaşı) – tercihe göre tavuk eti ya da tamamen sebzeli hazırlanabilir

1 küçük baş beyaz lahana (ince doğranmış)

2 adet patates (küp doğranmış)

1 adet havuç (rendelenmiş)

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 adet domates (kabuksuz, rendelenmiş) veya 2 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 defne yaprağı

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon (isteğe bağlı)

Tuz

7-8 su bardağı et suyu veya tavuk suyu

Servis için:

1 yemek kaşığı ekşi krema (smetana veya yoğurt)

Taze dereotu

YAPILIŞI

Eğer etli yapacaksanız, etleri tencereye alıp üzerine su ekleyin ve kaynamaya bırakın. Üzerinde biriken köpükleri alarak berrak bir et suyu elde edin.

Etler yumuşayınca içine doğranmış patatesleri ekleyin.

Ayrı bir tavada tereyağı ile soğan ve havucu kavurun. Ardından rendelenmiş domates veya salçayı ekleyip birkaç dakika pişirin.

Kavrulmuş sebzeleri tencereye aktarın.

İnce doğranmış lahanayı çorbaya ekleyin. Baharatları ve defne yaprağını ilave edin. Orta ateşte tüm malzemeler iyice pişene kadar kaynatın.

Son aşamada sarımsağı ekleyip 5 dakika daha kaynatın.