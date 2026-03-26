Sabrın ve emeğin şaheseri: Yuvalama

Gaziantep mutfağının coğrafi işaretli lezzeti yuvalama, Ramazan Bayramı sofralarının baş yemeği olarak hem kültürel mirası hem de kadın emeğini yansıtıyor

Bayram hazırlıkları kapsamında bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle yuvalama geleneğini yaşatıyor.

Özellikle Ramazan Bayramı sabahında kahvaltı yerine tüketilen yuvalama, önemli konukların ağırlandığı sofralarda da baş köşede yer alıyor.

Hazırlanması zahmetli yemeklerden yuvalama, aile bireylerini aynı sofrada buluşturan önemli bir kültürel değer olarak da görülüyor.

Yemeğin tarifini AA muhabirine anlatan aşçı Esra Göğüş, yuvalamanın Gaziantep mutfağında özel bir yere sahip olduğunu söyledi.

Göğüş, yuvalamanın Ramazan Bayramı'nın adeta "sultanı" olduğunu belirterek, "Gaziantep'in baş yemeği yuvalamadır. Sarı çeltik Karacadağ pirinci kullanılması önemlidir çünkü yuvalamanın sertliği bundan gelir." dedi.

Yuvalamanın emek isteyen meşakkatli bir yemek olduğunu dile getiren Göğüş, hazırlıkların günler öncesinden başladığını ifade etti.

Göğüş, bu lezzetin aynı zamanda bir kimliği, kültürü ve kadın emeğini temsil ettiğini söyledi.

Yuvalama yemeği için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

Malzemeler (5 kişilik)

500 gram kuşbaşı et

2 adet ilikli kemik

1 su bardağı nohut

Sos için:

2 yemek kaşığı sade yağ

1 yemek kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı toz karabiber

Yoğurt sosu için:

3 su bardağı süzme yoğurt

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı süt (isteğe bağlı)

Köftesi için

2 su bardağı sarı çeltik pirinç

250 gram çiğ köftelik et

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 adet büyük soğan

1 adet yumurta

Yapılışı

Süzme yoğurt, yumurta, zeytinyağı ve süt, blenderde çırpılır, ocak üzerinde bir taşım karıştırılarak kaynatılır.

İlikli kemikle birlikte kuşbaşı et ve bir gece önceden ıslatılmış nohut, ocağa konulur. Üzerindeki köpüğü alınır, tuz konularak pişirilir.

Diğer tarafta pirinç iyice yıkanıp süzgece konur. Süzülen pirinç ile çiğ köftelik kıyma, soğan, yumurta, baharatlar konulur, et makinesinde çekilir.

Hiç su koymadan arada bir el ıslatılarak yoğrulan köfte, küçük nohut iriliklerinde avuç içi az yağlanarak yuvarlanır.

Hepsi bittikten sonra kaynayan tuzlu suda 2-3 taşım kaynatılıp boşaltılır.

Pişmiş et ve nohudun üzerine haşlanan yuvalamalar konulur ve etle 2-3 taşım kaynatıldıktan sonra hazırlanan yoğurt suyuyla birleştirilir.

Isıtılmış sade yağın içerisine nane ve karabiber konulur. Hazırlanan bu sosla yuvalama yemeği servis edilir.