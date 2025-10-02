Sade ve pratik: Muhallebi tarifi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
2.10.2025
Sütlü tatlıların en hafif ve en pratiklerinden muhallebi, her yaşa hitap eden klasik bir lezzettir. Az malzeme ile hazırlanan bu tatlı, hem doyurucu hem de serinletici bir seçenek sunar. İşte adım adım muhallebi tarifi…

Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından muhallebi, geçmişten günümüze sofralarda kendine daima yer bulmuş bir tatlıdır. Özellikle sıcak yaz günlerinde serinletici özelliğiyle tercih edilirken, kış aylarında da keyifle tüketilir. İpeksi kıvamı ve hafif sütlü tadıyla muhallebi, evde kolayca hazırlayabileceğiniz en güvenli tatlılardan biridir.

MUHALLEBİ TARİFİ

Malzemeler

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı un
  • 2 yemek kaşığı buğday nişastası
  • 1 paket vanilin
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı

  1. Tencereye süt, şeker, un ve nişastayı alın, pürüzsüz olana kadar çırpın.
  2. Orta ateşte sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirin.
  3. Kaynamaya başladığında tereyağını ekleyin, eriyince ocaktan alın.
  4. Vanilini ekleyip karıştırın.
  5. Kaselere paylaştırın, oda sıcaklığında ılıyınca buzdolabına kaldırın.
  6. Soğuduktan sonra üzerine tarçın serpip servis edin.
