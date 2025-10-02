Sade ve pratik: Muhallebi tarifi

Türk mutfağının vazgeçilmez tatlılarından muhallebi, geçmişten günümüze sofralarda kendine daima yer bulmuş bir tatlıdır. Özellikle sıcak yaz günlerinde serinletici özelliğiyle tercih edilirken, kış aylarında da keyifle tüketilir. İpeksi kıvamı ve hafif sütlü tadıyla muhallebi, evde kolayca hazırlayabileceğiniz en güvenli tatlılardan biridir.

MUHALLEBİ TARİFİ

Malzemeler

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

Yapılışı