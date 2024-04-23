Sadece 5 malzeme ile yapabileceğiniz pizza tarifi
Kolay ve lezzetli bir pizza tarifi mi arıyorsunuz? İşte sadece 5 malzemeyle hazırlayabileceğiniz pratik pizza tarifi! Hem hamurunu hazırlamak hem de sosunu yapmak sadece birkaç adımda mümkün. Şimdi evinizin mutfağında keyifle pizza yapmanın tadını çıkarın!
Ev yapımı pizza yapmak için her zaman pizzacıdan sipariş vermek zorunda değilsiniz. İşte size harika bir fırsat: sadece 5 malzeme kullanarak evinizde muhteşem bir pizza hazırlayabilirsiniz! Bu tarif, kolaylıkla bulabileceğiniz malzemelerle enfes bir lezzet sunuyor. Hamuru hazırlamaktan, sosunu yapmaya ve pişirmeye kadar her adım oldukça basit. Şimdi size adım adım bu harika pizza tarifini sunalım.
Malzemeler:
Pizza Hamuru:
- 2 su bardağı un
- 1 çay bardağı su
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- Yarım tatlı kaşığı tuz
Domates Sosu:
- 2 büyük domates
- 2 diş sarımsak
- Tuz ve karabiber
- Mozzarella Peyniri:
- 200 gram mozzarella peyniri
- Zeytin:
- Çekirdekli siyah zeytin, isteğe bağlı olarak
- Fesleğen (Opsiyonel):
- Taze veya kuru fesleğen yaprakları
Yapılışı
Hamuru Hazırlayın:
Unu ve tuzu bir kaseye ekleyin. Ardından su ve sıvı yağı ekleyerek yoğurun. Ele yapışmayan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Yaklaşık 5-10 dakika sürebilir.
Hamuru streç filmle sarın ve yaklaşık 30 dakika dinlendirin.
Domates Sosunu Hazırlayın:
Domatesleri rendeleyin veya doğrayın. Sarımsakları ezin veya ince doğrayın.
Bir tavada yağı ısıtın, ardından sarımsakları ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.
Ardından rendelenmiş veya doğranmış domatesleri ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Sos koyulaşana kadar pişirin.
Pizzayı Hazırlayın
Fırını 200 dereceye ısıtın.
Hamuru un serpilmiş bir zeminde merdane ile açın. İnce veya kalın olmasına göre tercihinize bağlı olarak.
Hamurun üzerine hazırladığınız domates sosunu yayın.
Üzerine mozzarella peynirini serpin.
Zeytin dilimlerini serpiştirin.
Opsiyonel olarak fesleğen yaprakları ekleyebilirsiniz.
Pişirme
Hazırladığınız pizzayı yağlı kağıt serili fırın tepsisine aktarın.
Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15-20 dakika veya peynirler eriyene ve hamur kızarana kadar pişirin.
Servis
Fırından çıkarılan pizzayı dilimleyerek servis yapın.
İsteğe bağlı olarak üzerine biraz daha taze fesleğen yaprağı serpiştirerek servis edebilirsiniz.
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