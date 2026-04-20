Sadece birkaç malzemeyle evde glütensiz spoonful tarifi

Sosyal medyada hızla yayılan “spoonful” akımı, kısa sürede mutfaklara da girdi. Fırın kullanmadan hazırlanan bu tarif, özellikle glütensiz beslenenler için ideal bir alternatif sunuyor. Üstelik yapımı sadece birkaç dakika sürüyor.

MALZEMELER

2 yemek kaşığı doğal fıstık ezmesi (şekersiz)

1 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı bal veya akçaağaç şurubu

2 yemek kaşığı glutensiz yulaf ezmesi

1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

1 çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)

Üzeri için: bitter çikolata (glütensiz), meyve dilimleri veya Hindistan cevizi rendesi

YAPILIŞI

Fıstık ezmesi, kakao ve balı bir kapta iyice karıştırın.

Üzerine glutensiz yulaf ezmesini ekleyip homojen kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.

Hindistancevizi yağı ve vanilyayı ekleyerek karışımı yumuşatın.

Karışımı küçük kaselere veya bardaklara paylaştırın.

Üzerine eritilmiş bitter çikolata gezdirin ve dilediğiniz meyvelerle süsleyin.

Buzdolabında 15–20 dakika dinlendirdikten sonra servis edin.