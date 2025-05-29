Sağlıklı atıştırmalığın en lezzetli hali: Fırında patates cips tarifi

Cips deyince aklınıza hemen bol yağda kızarmış, kalorisi yüksek paketli atıştırmalıklar geliyorsa, bir de ev yapımı fırın cipsini denemenin zamanı geldi! Fırında patates cipsi, hem çok daha az yağ içeriyor hem de evde kolayca hazırlanabiliyor. Üstelik damak tadınıza göre baharatlarla zenginleştirerek tamamen kişiselleştirebilirsiniz.

MALZEMELER

2 adet büyük boy patates

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

İsteğe göre: pul biber, kekik, sarımsak tozu, karabiber, paprika

HAZIRLANIŞI

Patatesleri çok ince olacak şekilde dilimleyin. (Bir mandolin dilimleyici işinizi kolaylaştırır.)

Dilimleri 10-15 dakika soğuk suda bekleterek fazla nişastasını alın.

Kağıt havluyla patatesleri iyice kurulayın.

Derin bir kapta zeytinyağı ve baharatlarla karıştırın.

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine tek sıra halinde dizin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında 15-20 dakika kadar, kenarları kıtırlaşana kadar pişirin.

Fırından çıkar çıkmaz bir tel ızgara üzerinde soğutun ki çıtırlıklarını kaybetmesinler.