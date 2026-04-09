Sağlıklı atıştırmalık: Viral şekersiz çikolata tarifi

Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan şekersiz çikolata tarifleri, sağlıklı beslenmek isteyenlerin ilgisini çekiyor. Rafine şeker yerine doğal tatlandırıcılar kullanılarak hazırlanan bu tarifler, hem düşük kalorili hem de katkısız olmasıyla öne çıkıyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu çikolata, tatlı krizlerine sağlıklı bir çözüm sunuyor.

MALZEMELER

3 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

2 yemek kaşığı bal veya hurma püresi

1 çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)

Bir tutam tuz

İsteğe bağlı: fındık, badem, ceviz

YAPILIŞ

Hindistancevizi yağını benmari usulü eritin.

Üzerine kakao ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Bal veya hurma püresini ilave edip karıştırmaya devam edin.

Vanilya ve tuzu ekleyin.

Karışımı yağlı kağıt serili bir kaba dökün.

Üzerine isteğe bağlı olarak kuruyemiş ekleyin.

Buzdolabında yaklaşık 1-2 saat donmaya bırakın.

Dilimleyerek servis edin.