Sağlıklı ve besleyici: Brokoli çorbası tarifi...

Vitamin ve mineral açısından zengin brokoli çorbası, özellikle kış aylarında bağışıklığı güçlendiren ve sofralara hafiflik katan şahane bir seçenek. Kremalı dokusuyla çocukların bile severek içeceği bu çorba, diyet menülerine de çok uygun.

MALZEMELER

1 adet küçük boy brokoli (yaklaşık 300-350 g)

1 adet patates

1 adet havuç

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

5 su bardağı su veya tavuk/et suyu

1 çay bardağı süt veya 1 küçük paket krema

Tuz, karabiber

İsteğe bağlı: muskat rendesi

HAZIRLANIŞI

Brokoliyi küçük parçalara ayırın. Patates ve havucu soyup küp küp doğrayın. Soğanı ve sarımsağı ince ince kıyın.

Tencereye zeytinyağı veya tereyağını alın. Soğan ve sarımsağı ekleyip pembeleşene kadar kavurun. Ardından patates ve havucu ekleyip birkaç dakika soteleyin.

Brokoliyi tencereye ekleyin, üzerine su veya tavuk suyunu ilave edin. Sebzeler yumuşayıncaya kadar, yaklaşık 15 dakika kısık ateşte pişirin.

Ocaktan alıp blender ile pürüzsüz hale getirin. Tekrar ocağa alıp süt veya kremayı ekleyin. Tuz, karabiber ve muskat rendesiyle tatlandırın.

Kısık ateşte 2-3 dakika daha kaynatın. Üzerine birkaç damla zeytinyağı gezdirip sıcak servis edin.