Sağlıklı ve doyurucu: Mercimek salatası tarifi

Mercimek salatası, hem besleyici hem de doyurucu bir lezzet arayanların favorilerinden biridir. Özellikle yeşil mercimek ile hazırlanan bu salata, bol sebze ve taze yeşilliklerle zenginleşir, üzerine eklenen zeytinyağı ve limon sosuyla ferah bir tat kazanır. İster ana öğün olarak ister yemeklerin yanında garnitür şeklinde tüketebilirsiniz.

MALZEMELER

1 su bardağı yeşil mercimek

1 adet kırmızı soğan

1 adet kapya biber

1 adet salatalık

Yarım demet maydanoz

Yarım demet dereotu

3-4 dal taze soğan

1 limonun suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

Mercimeği bol suda yıkayıp haşlayın. Yumuşadığında suyunu süzüp soğumaya bırakın.

Kırmızı soğanı ince yarım ay şeklinde doğrayın. Kapya biber, salatalık, maydanoz, dereotu ve taze soğanı küçük küçük doğrayın.

Geniş bir kapta haşlanmış mercimek ile doğranmış sebzeleri karıştırın.

Üzerine limon suyu, zeytinyağı, tuz ve baharatları ekleyip harmanlayın.

Servis tabağına alıp soğuk olarak servis edin.