Sağlıklı ve hafif bir sofra lezzeti: Kuşkonmaz tarifi

31.08.2025 23:37:00
Haber Merkezi
Kuşkonmaz, düşük kalorili, vitamin ve mineral bakımından zengin bir sebze. Özellikle sağlıklı beslenmek isteyenler için ideal olan kuşkonmaz, pratik tariflerle sofralara hem lezzet hem de şıklık katıyor.

Kuşkonmaz; A, C, K vitaminleri ve lif açısından oldukça zengin bir sebze. Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor, sindirimi kolaylaştırıyor ve metabolizmayı destekliyor. Mutfakta ise haşlama, ızgara ya da sotelenmiş haliyle farklı şekillerde kullanılabiliyor. İşte en pratik kuşkonmaz tarifi:

MALZEMELER

  • 500 gram taze kuşkonmaz
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 2 diş sarımsak
  • Tuz ve karabiber
  • Limon suyu (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Kuşkonmazların sert uçları kesilerek ayıklanır.

Bir tavada zeytinyağı ısıtılır, doğranmış sarımsak eklenir.

Kuşkonmazlar tavaya alınır, 5-6 dakika sotelenir.

Tuz ve karabiber serpilir, isteğe göre birkaç damla limon suyu eklenir.

Sıcak ya da ılık olarak servis edilir.

