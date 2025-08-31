Sağlıklı ve hafif bir sofra lezzeti: Kuşkonmaz tarifi

Kuşkonmaz; A, C, K vitaminleri ve lif açısından oldukça zengin bir sebze. Antioksidan özelliği sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor, sindirimi kolaylaştırıyor ve metabolizmayı destekliyor. Mutfakta ise haşlama, ızgara ya da sotelenmiş haliyle farklı şekillerde kullanılabiliyor. İşte en pratik kuşkonmaz tarifi:

MALZEMELER

500 gram taze kuşkonmaz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 diş sarımsak

Tuz ve karabiber

Limon suyu (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Kuşkonmazların sert uçları kesilerek ayıklanır.

Bir tavada zeytinyağı ısıtılır, doğranmış sarımsak eklenir.

Kuşkonmazlar tavaya alınır, 5-6 dakika sotelenir.

Tuz ve karabiber serpilir, isteğe göre birkaç damla limon suyu eklenir.

Sıcak ya da ılık olarak servis edilir.