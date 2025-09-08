Sağlıklı ve kolay: Fırında karnabahar tarifi

Karnabahar, lif açısından zengin ve sindirimi destekleyen bir sebzedir. Haşlama veya buharda pişirme yöntemlerinin yanı sıra fırında karnabahar, hem besin değerini korur hem de ekstra lezzet katar. Üstelik kolay hazırlanabilir ve tüm aile için uygun bir yemektir. Peki, sağlıklı ve kolay olan bu yemek nasıl yapılır? İşte fırında karnabahar tarifi...

Malzemeler

1 orta boy karnabahar

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

2 diş sarımsak (isteğe bağlı)

1/2 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri (isteğe bağlı)

Yapılışı