Sağlıklı ve lezzetli tarif: Fırında sebzeli kalkan balığı

Kalkan balığı, beyaz eti ve yumuşacık dokusuyla sofraların en özel misafirlerinden biridir. Özellikle fırında pişirildiğinde hem hafif hem de besleyici bir ana yemek ortaya çıkar. Sebzelerle harmanlanarak pişirilen kalkan balığı, doğal aromasıyla sofranıza şıklık katar. Misafir ağırlarken ya da sevdiklerinizle özel bir akşam yemeği hazırlamak istediğinizde, bu tarif sağlıklı ve lezzetli bir alternatif olacaktır. Peki, sağlıklı ve lezzetli tarif olan bu yemek nasıl yapılır? İşte fırında kalkan balığı tarifi...

Malzemeler

2 adet orta boy kalkan balığı filetosu

1 adet limon (halka doğranmış)

2 diş sarımsak (ince dilimlenmiş)

1 adet kuru soğan (yarım ay doğranmış)

1 adet kapya biber (doğranmış)

1 adet kabak (yarım ay doğranmış)

1 adet havuç (ince dilimlenmiş)

5-6 adet cherry domates

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı kekik

Maydanoz (servis için)

Yapılışı