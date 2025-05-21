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Sağlıklı ve pratik: Fırında yoğurtlu patates dilimleri

Sağlıklı ve pratik: Fırında yoğurtlu patates dilimleri

21.05.2025 09:59:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Sağlıklı ve pratik: Fırında yoğurtlu patates dilimleri

Patatesin en hafif ve en lezzetli hâliyle tanışmaya hazır mısınız? Yoğurt, sarımsak ve baharatla fırında buluşan bu tarif, pratikliğiyle sofraların vazgeçilmezi olacak.

Kızartmadan vazgeçemeyen ama hafif beslenmek isteyenler için harika bir tarif önerisiyle geldik: Fırında yoğurtlu patates dilimleri. Kızartmadan bile daha lezzetli olan bu tarifte patatesler fırında nar gibi kızarıyor, üzerine sürülen yoğurtlu karışımla tam bir damak şöleni yaratıyor.

FIRINDA YOĞURTLU PATATES TARİFİ

Malzemeler

  • 3 adet büyük boy patates
  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı tuz
  • İsteğe bağlı: Taze maydanoz (servis için)

Yapılış

  1. Patatesleri yıkayıp kabuklarını soyun ve ince yuvarlak dilimler halinde doğrayın.
  2. Bir kâsede tuzlu suda 10 dakika bekletin, sonra süzüp kurulayın.
  3. Ayrı bir kapta yoğurdu, sarımsağı, zeytinyağını ve baharatları iyice karıştırın.
  4. Karışıma patates dilimlerini ekleyin ve her yerine eşit şekilde bulaşacak şekilde karıştırın.
  5. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve patatesleri tek sıra halinde dizin.
  6. Önceden ısıtılmış 190°C fırında yaklaşık 25-30 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.
  7. Sıcak ya da ılık servis edebilirsiniz.
  8. Üzerine ince kıyılmış taze maydanoz serperek şıklık katabilirsiniz.
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