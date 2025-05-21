Sağlıklı ve pratik: Fırında yoğurtlu patates dilimleri

Kızartmadan vazgeçemeyen ama hafif beslenmek isteyenler için harika bir tarif önerisiyle geldik: Fırında yoğurtlu patates dilimleri. Kızartmadan bile daha lezzetli olan bu tarifte patatesler fırında nar gibi kızarıyor, üzerine sürülen yoğurtlu karışımla tam bir damak şöleni yaratıyor.
FIRINDA YOĞURTLU PATATES TARİFİ
Malzemeler
- 3 adet büyük boy patates
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı tuz
- İsteğe bağlı: Taze maydanoz (servis için)
Yapılış
- Patatesleri yıkayıp kabuklarını soyun ve ince yuvarlak dilimler halinde doğrayın.
- Bir kâsede tuzlu suda 10 dakika bekletin, sonra süzüp kurulayın.
- Ayrı bir kapta yoğurdu, sarımsağı, zeytinyağını ve baharatları iyice karıştırın.
- Karışıma patates dilimlerini ekleyin ve her yerine eşit şekilde bulaşacak şekilde karıştırın.
- Fırın tepsisine yağlı kağıt serin ve patatesleri tek sıra halinde dizin.
- Önceden ısıtılmış 190°C fırında yaklaşık 25-30 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.
- Sıcak ya da ılık servis edebilirsiniz.
- Üzerine ince kıyılmış taze maydanoz serperek şıklık katabilirsiniz.