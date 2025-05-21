Sağlıklı ve pratik: Fırında yoğurtlu patates dilimleri

Kızartmadan vazgeçemeyen ama hafif beslenmek isteyenler için harika bir tarif önerisiyle geldik: Fırında yoğurtlu patates dilimleri. Kızartmadan bile daha lezzetli olan bu tarifte patatesler fırında nar gibi kızarıyor, üzerine sürülen yoğurtlu karışımla tam bir damak şöleni yaratıyor.

FIRINDA YOĞURTLU PATATES TARİFİ

Malzemeler

3 adet büyük boy patates

3 yemek kaşığı yoğurt

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı tuz

İsteğe bağlı: Taze maydanoz (servis için)

Yapılış