Sahur sofralarına hızlı ve lezzetli alternatif: Kabaklı beyaz peynirli pankek tarifi

Kabaklı beyaz peynirli pankek, hafif kabak aroması ve tuzlu peynirin uyumuyla hem besleyici hem de lezzetli bir seçenektir. Lifli yapısı ve protein içeriği sayesinde uzun süre tok kalmanızı sağlayan bu pankekler, pratik hazırlanışı ile sahur sofralarında hayat kurtarıcı olur. Peki, kolayca hazırlayabileceğiniz bu lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis kabaklı beyaz peynirli pankek tarifi...

KABAKLI BEYAZ PEYNİRLİ PANKEK TARİFİ

Malzemeler

1 adet orta boy kabak (rendelenmiş)

100 gram beyaz peynir (ufalanmış)

2 adet yumurta

1,5 su bardağı un

1 çay kaşığı kabartma tozu

1/2 çay kaşığı tuz

1/4 çay kaşığı karabiber

1/2 su bardağı süt

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ (harca ve tavayı yağlamak için)

Servis için:

Yoğurt, taze nane veya dereotu

KABAKLI BEYAZ PEYNİRLİ PANKEK YAPILIŞI

Rendelenmiş kabağı bir kaseye alın.

Üzerine ufalanmış beyaz peyniri, yumurtaları, sütü ve zeytinyağını ekleyip karıştırın.

Un, kabartma tozu, tuz ve karabiberi ekleyin.

Pürüzsüz ama koyu bir kıvam elde edene kadar karıştırın.

Orta ateşte yapışmaz bir tavayı ısıtın ve az miktarda yağ ile yağlayın.

Hamurdan kepçe yardımıyla tavaya dökün ve her iki tarafını altın rengi olana kadar pişirin.

Sıcak pankekleri yoğurt ve taze yeşilliklerle servis edin.

Afiyet olsun!