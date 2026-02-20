Sahura 15 dakikada hazırlayabileceğiniz pratik ve doyurucu lezzet: Fırında krep pizza tarifi

Sahur sofralarında uzun süre tok kalmayı sağlayan, aynı zamanda hızlı hazırlanan tarifler büyük önem taşır. Fırında krep pizza; yumurta ve süt içeriği sayesinde protein açısından zengin, kaşar peyniri ve sucuk ile lezzeti artırılmış, pratik yapımıyla öne çıkan bir alternatiftir. Üstelik hamur yoğurma derdi olmadan, tek tepside kolayca hazırlanabilir. İşte, sahura 15 dakikada hazırlayabileceğiniz nefis krep pizza tarifi...

FIRINDA KREP PİZZA TARİFİ

Malzemeler

Krep tabanı için:

2 adet yumurta

2 su bardağı süt (400 ml)

2 çay bardağı un

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

50 gram sucuk

1 adet küçük boy yeşil biber

Yarım kırmızı biber

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

İnce kıyılmış maydanoz

FIRINDA KREP PİZZA YAPILIŞI

Geniş bir karıştırma kabına yumurta, süt, un ve tuzu alın.

Pürüzsüz ve akışkan bir kıvam elde edene kadar çırpın.

Fırın tepsisine pişirme kağıdı yerleştirin.

Hazırlanan krep harcını tepsiye dökün ve spatula yardımıyla eşit şekilde yayın.

Dilimlenmiş sucukları, küçük doğranmış yeşil ve kırmızı biberleri krep harcının üzerine yerleştirin.

Rendelenmiş kaşar peynirini eşit şekilde serpin.

Son olarak ince kıyılmış maydanozu ilave edin.

Önceden 200 °C’ye ısıtılmış, alt-üst ayarda (fansız) fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

Üzeri kızarıp kaşar peyniri eridiğinde fırından çıkarın.

Biraz dinlendirdikten sonra dilimleyin ve sıcak servis yapın.

Afiyet olsun!