Sahura kolayca hazırlayabileceğiniz çıtır lezzet: Patatesli simit böreği tarifi

Sahurda hem pratik hazırlanabilen hem de doyurucu tarifler tercih etmek gün boyu enerjik kalmak için oldukça önemlidir. Susamın eşsiz aromasıyla simit tadını andıran, içindeki patates harcıyla zenginleşen patatesli simit böreği, özellikle sahur sofralarında farklı ve lezzetli bir seçenek oluşturur. İşte, çıtır çıtır patatesli simit böreği tarifi...

PATATESLİ SİMİT BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

2 adet yufka

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı süt

1 adet yumurta (sarısı üzerine)

İç harcı için:

3 adet orta boy patates

1 adet küçük soğan

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

Dışı için:

1 çay bardağı su

1 çay bardağı pekmez

1 su bardağı susam

PATATESLİ SİMİT BÖREĞİ YAPILIŞI

Patatesleri haşlayıp kabuklarını soyun ve bir çatal yardımıyla ezin.

Tavada sıvı yağ ile ince doğranmış soğanı kavurun.

Üzerine patatesleri ekleyin ve tuz ile baharatları ilave ederek birkaç dakika karıştırın.

Harcı ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Bir kapta süt ve sıvı yağı karıştırın.

Yufkayı tezgâha serin ve hazırladığınız sostan üzerine sürün.

Yufkayı üçgen parçalara kesin.

Her üçgen parçanın geniş kısmına patates harcından koyun.

Rulo şeklinde sararak börekleri hazırlayın.

Bir kapta su ve pekmezi karıştırın.

Börekleri önce bu karışıma ardından susama bulayın.

Börekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25–30 dakika üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan börekleri birkaç dakika dinlendirdikten sonra sıcak servis edin.

Afiyet olsun!