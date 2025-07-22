Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu soslarla salatalar artık daha iştah açıcı. İşte, Salata için pratik ve lezzetli 7 sos tarifleri...

1. Klasik Zeytinyağlı Limonlu Sos

En çok yeşil salatalara yakışır.

Malzemeler:

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kuru nane veya kekik (isteğe bağlı)

2. Hardallı Ballı Sos (Vinaigrette)

Marullarla, roka ile ve özellikle ızgara et yanında sunulan salatalarla uyumludur.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı bal

1 tatlı kaşığı hardal

1 yemek kaşığı limon suyu veya elma sirkesi

Tuz, karabiber

3. Yoğurtlu Sarımsaklı Sos

Patates salatası, kısır ve yoğurtlu mezelerle mükemmel gider.

Malzemeler:

4 yemek kaşığı yoğurt

1 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, dereotu veya nane (isteğe bağlı)

4. Ranch Sos (Ev Yapımı)

Tavuklu salatalar, sebze tabakları ve karnabahar salataları için harikadır.

Malzemeler:

3 yemek kaşığı yoğurt

1 yemek kaşığı mayonez

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı limon suyu

Tuz, karabiber, kuru fesleğen veya dereotu

5. Nar Ekşili Sos

Çoban salatası, kısır ve bulgur salataları için idealdir.

Malzemeler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

1 yemek kaşığı limon suyu

Tuz, pul biber

6. Avokadolu Sos

Sebzeli, kinoa veya nohutlu salatalara besleyici bir dokunuş.

Malzemeler:

1 olgun avokado

2 yemek kaşığı yoğurt

Yarım limonun suyu

Tuz, karabiber, sarımsak tozu veya taze nane

7. Tahilli & Asya Esintili Sos

Pirinçli salatalar veya haşlanmış sebzeler için oryantal bir dokunuş.

Malzemeler: