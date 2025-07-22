Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu soslarla salatalar artık daha iştah açıcı. İşte, Salata için pratik ve lezzetli 7 sos tarifleri...
1. Klasik Zeytinyağlı Limonlu Sos
En çok yeşil salatalara yakışır.
Malzemeler:
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kuru nane veya kekik (isteğe bağlı)
2. Hardallı Ballı Sos (Vinaigrette)
Marullarla, roka ile ve özellikle ızgara et yanında sunulan salatalarla uyumludur.
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı bal
- 1 tatlı kaşığı hardal
- 1 yemek kaşığı limon suyu veya elma sirkesi
- Tuz, karabiber
3. Yoğurtlu Sarımsaklı Sos
Patates salatası, kısır ve yoğurtlu mezelerle mükemmel gider.
Malzemeler:
- 4 yemek kaşığı yoğurt
- 1 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz, dereotu veya nane (isteğe bağlı)
4. Ranch Sos (Ev Yapımı)
Tavuklu salatalar, sebze tabakları ve karnabahar salataları için harikadır.
Malzemeler:
- 3 yemek kaşığı yoğurt
- 1 yemek kaşığı mayonez
- 1 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı limon suyu
- Tuz, karabiber, kuru fesleğen veya dereotu
5. Nar Ekşili Sos
Çoban salatası, kısır ve bulgur salataları için idealdir.
Malzemeler:
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- Tuz, pul biber
6. Avokadolu Sos
Sebzeli, kinoa veya nohutlu salatalara besleyici bir dokunuş.
Malzemeler:
- 1 olgun avokado
- 2 yemek kaşığı yoğurt
- Yarım limonun suyu
- Tuz, karabiber, sarımsak tozu veya taze nane
7. Tahilli & Asya Esintili Sos
Pirinçli salatalar veya haşlanmış sebzeler için oryantal bir dokunuş.
Malzemeler:
- 1 yemek kaşığı tahin
- 1 tatlı kaşığı soya sosu
- 1 tatlı kaşığı bal
- Yarım limon suyu veya sirke
- 1 tatlı kaşığı susam yağı (isteğe bağlı)