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Salata için pratik ve lezzetli 7 sos tarifleri

Salata için pratik ve lezzetli 7 sos tarifleri

22.07.2025 16:39:00
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Haber Merkezi
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Salata için pratik ve lezzetli 7 sos tarifleri

İster yeşil yapraklı ister bakliyatlı olsun, her salataya uyum sağlayacak pratik ve nefis sos tarifleriyle sofralarınızı renklendirin. İşte, Salata için pratik ve lezzetli 7 sos tarifleri...

Evde kolayca hazırlayabileceğiniz bu soslarla salatalar artık daha iştah açıcı. İşte, Salata için pratik ve lezzetli 7 sos tarifleri...

1. Klasik Zeytinyağlı Limonlu Sos

En çok yeşil salatalara yakışır.

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kuru nane veya kekik (isteğe bağlı)

2. Hardallı Ballı Sos (Vinaigrette)

Marullarla, roka ile ve özellikle ızgara et yanında sunulan salatalarla uyumludur.

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı bal
  • 1 tatlı kaşığı hardal
  • 1 yemek kaşığı limon suyu veya elma sirkesi
  • Tuz, karabiber

3. Yoğurtlu Sarımsaklı Sos

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Patates salatası, kısır ve yoğurtlu mezelerle mükemmel gider.

Malzemeler:

  • 4 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz, dereotu veya nane (isteğe bağlı)

4. Ranch Sos (Ev Yapımı)

Tavuklu salatalar, sebze tabakları ve karnabahar salataları için harikadır.

Malzemeler:

  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı mayonez
  • 1 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı limon suyu
  • Tuz, karabiber, kuru fesleğen veya dereotu

5. Nar Ekşili Sos

Çoban salatası, kısır ve bulgur salataları için idealdir.

Malzemeler:

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • Tuz, pul biber

6. Avokadolu Sos

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Sebzeli, kinoa veya nohutlu salatalara besleyici bir dokunuş.

Malzemeler:

  • 1 olgun avokado
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • Yarım limonun suyu
  • Tuz, karabiber, sarımsak tozu veya taze nane

7. Tahilli & Asya Esintili Sos

Pirinçli salatalar veya haşlanmış sebzeler için oryantal bir dokunuş.

Malzemeler:

  • 1 yemek kaşığı tahin
  • 1 tatlı kaşığı soya sosu
  • 1 tatlı kaşığı bal
  • Yarım limon suyu veya sirke
  • 1 tatlı kaşığı susam yağı (isteğe bağlı)
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