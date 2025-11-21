Saray mutfağından günümüze: Tavuk kapama tarifi

Türk mutfağının en rafine yemeklerinden biri olan Tavuk Kapama, Osmanlı döneminden beri bayram sofralarının, düğünlerin ve kalabalık aile yemeklerinin baş tacı olarak bilinir. Üstte bütün tavuk veya büyük parçalara bölünmüş tavuk, altta ise tereyağlı pirinç pilavı bulunur ve her ikisi aynı kapta birlikte pişirilir. Bu yöntem sayesinde etin suyu pilava geçer, pilavın tereyağı da tavuğa eşsiz bir lezzet verir.
TAVUK KAPAMA TARİFİ
MALZEMELER
- 1 adet bütün tavuk (veya 6–8 adet tavuk but)
- 2 su bardağı pirinç
- 2,5 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet orta boy soğan
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 defne yaprağı (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
- Tavuğu iyice yıkayıp kurulayın, üzerine tuz ve baharatları (karabiber, kekik, pul biber) ovarak marine edin.
- Geniş bir tencerede tavuğu hafifçe mühürleyin; dış yüzeyinin altın rengi alması yeterlidir.
- Pirinci bol suyla yıkayıp süzün.
- Tereyağı ve sıvı yağı bir tencerede eritip ince doğranmış soğanı kavurun.
- Pirinci ekleyip 4–5 dakika kavurun.
- Tuzunu ekleyip sıcak suyu veya tavuk suyunu ilave edin.
- Hafif suyunu çeken pilavı fırına girebilen bir tepsiye yayın.
- Mühürlenmiş tavuğu pilavın üzerine bütün olarak yerleştirin.
- 180°C önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 45–55 dakika pişirin.
- Tavuk kızarıp pilav suyunu tamamen çektiğinde fırından çıkarın.
- Servis öncesi 10 dakika dinlendirin ve dilimleyerek pilavla birlikte servis edin.