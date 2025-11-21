Saray mutfağından günümüze: Tavuk kapama tarifi

Türk mutfağının en rafine yemeklerinden biri olan Tavuk Kapama, Osmanlı döneminden beri bayram sofralarının, düğünlerin ve kalabalık aile yemeklerinin baş tacı olarak bilinir. Üstte bütün tavuk veya büyük parçalara bölünmüş tavuk, altta ise tereyağlı pirinç pilavı bulunur ve her ikisi aynı kapta birlikte pişirilir. Bu yöntem sayesinde etin suyu pilava geçer, pilavın tereyağı da tavuğa eşsiz bir lezzet verir.

TAVUK KAPAMA TARİFİ

MALZEMELER

1 adet bütün tavuk (veya 6–8 adet tavuk but)

2 su bardağı pirinç

2,5 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet orta boy soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 defne yaprağı (isteğe bağlı)

YAPILIŞI