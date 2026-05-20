Saray mutfağının tavuk imzası: Piliç Topkapı

Mutfak literatüründe "tavuğun en aristokrat hali" olarak tanımlanan Piliç Topkapı, adını aldığı Topkapı Sarayı'nın ziyafet sofralarından günümüze taşınan bir ustalık eseridir. Onu sıradan tavuk dolmalarından ayıran en temel fark, bütün bir tavuk yerine porsiyonluk kemiksiz bütün tavuk butlarının (baget) kullanılması ve iç pilavındaki o oryantal baharat dengesidir. Gastronomi dünyasında "nem yönetimi ve protein-karbonhidrat uyumu" ile analiz edilen bu reçete, doğru teknikle uygulandığında hem göze hem damağa hitap eden bir başyapıta dönüşür.

PİLİÇ TOPKAPI TARİFİ

Malzemeler

Tavuk Katmanı İçin:

4 adet kemiksiz tavuk but

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

Tuz ve karabiber

Saray Usulü İç Pilav İçin:

1 su bardağı pirinç (yıkanıp süzülmüş)

1 adet kuru soğan (incecik yemeklik doğranmış)

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü (ılık suda bekletilmiş)

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tarçın

Yarım çay kaşığı yenibahar

1 su bardağı sıcak su (pilavın yarı pişmiş olması için)

Tuz, karabiber

Sosu İçin:

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı

Yarım su bardağı sıcak su

Yapılışı