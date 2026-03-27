Saraydan gelen efsane lezzet: Hünkar Beğendi tarifi

Mutfak literatüründe "diplomatik bir lezzet" olarak da anılan bu yemeğin, 1860'lı yıllarda Sultan Abdülaziz’in Fransız İmparatoriçesi Eugénie onuruna verdiği bir davette ortaya çıktığı rivayet edilir. Fransız beşamel tekniği ile Anadolu’nun köz patlıcan kültürünün bu denli kusursuz birleşmesi, gastronomide "füzyon mutfağın" tarihteki en başarılı örneklerinden biri sayılır. Gerçek bir Hünkar Beğendi, etin suyu ile beğendinin isli dokusunun birbirine karışmadan ama her lokmada bütünleşerek sunulmasını gerektirir.

HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ

Malzemeler

600 gram kuzu kuşbaşı (veya dana bonfile)

2 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı sıcak su

4 adet büyük boy kemer patlıcan

1.5 su bardağı süt

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı (beğendi için)

Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Bir tutam muskat rendesi

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Yapılışı