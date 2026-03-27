Saraydan gelen efsane lezzet: Hünkar Beğendi tarifi

Mutfak literatüründe "diplomatik bir lezzet" olarak da anılan bu yemeğin, 1860'lı yıllarda Sultan Abdülaziz’in Fransız İmparatoriçesi Eugénie onuruna verdiği bir davette ortaya çıktığı rivayet edilir. Fransız beşamel tekniği ile Anadolu’nun köz patlıcan kültürünün bu denli kusursuz birleşmesi, gastronomide "füzyon mutfağın" tarihteki en başarılı örneklerinden biri sayılır. Gerçek bir Hünkar Beğendi, etin suyu ile beğendinin isli dokusunun birbirine karışmadan ama her lokmada bütünleşerek sunulmasını gerektirir.
HÜNKAR BEĞENDİ TARİFİ
Malzemeler
- 600 gram kuzu kuşbaşı (veya dana bonfile)
- 2 adet kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 adet domates
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 su bardağı sıcak su
- 4 adet büyük boy kemer patlıcan
- 1.5 su bardağı süt
- 2 yemek kaşığı un
- 1 yemek kaşığı tereyağı (beğendi için)
- Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- Bir tutam muskat rendesi
- Tuz ve taze çekilmiş karabiber
Yapılışı
- Etin Hazırlanışı: Tereyağını tencerede eritip etleri ekleyin. Etler suyunu salıp çekene kadar yüksek ateşte mühürleyin. Yemeklik doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyip şeffaflaşana kadar soteleyin.
- Salçayı ve rendelenmiş domatesleri ilave edip 2-3 dakika daha çevirin. Sıcak suyunu ekleyip etler lokum gibi yumuşayana kadar kısık ateşte pişmeye bırakın.
- Patlıcanların Közlenmesi: Patlıcanlara bıçakla birkaç delik açın ve ocak üzerinde (isli tadı alması için) veya fırında tamamen yumuşayana kadar közleyin. Kabuklarını soyup bıçakla incecik kıyın (birkaç damla limon sıkarsanız kararmasını önlersiniz).
- Beğendi Sosu: Küçük bir tencerede tereyağını eritip unu kokusu çıkana kadar kavurun. Közlenmiş patlıcanları ekleyip unla bütünleşmesini sağlayın.
- Sütü azar azar ekleyerek sürekli karıştırın. Sos koyulaşıp patlıcanlarla özleşince rendelenmiş kaşar peyniri, tuz, karabiber ve muskat rendesini ekleyip peynir eriyince ocaktan alın.
- Servis: Servis tabağının tabanına sıcak beğendiyi yayın. Orta kısmına pişirdiğiniz sulu ve yumuşak etleri yerleştirerek servis yapın.