Saraylara layık bir sabah: En zarif kahvaltılar için enfes çılbır tarifi...

Sıradan sahanda yumurtayı veya omleti bir kenara bırakın. Sarımsaklı süzme yoğurdun ferahlığıyla, poşe yumurtanın o akışkan sarısının ve cızırdayan tereyağının buluştuğu Çılbır, kahvaltıların yıldızı olacak...

MALZEMELER

Taban İçin:

1 kase süzme yoğurt (Oda sıcaklığında olmalı)

1 diş ezilmiş sarımsak

Çay kaşığının ucuyla tuz

Poşe Yumurta İçin:

2 adet taze yumurta

1 yemek kaşığı üzüm veya elma sirkesi

1 litre su, 1 tatlı kaşığı tuz

Sos İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tatlı toz kırmızı biber ve pul biber

İsteğe bağlı kuru nane

ADIM ADIM TARİF

Süzme yoğurdu, ezilmiş sarımsak ve tuz ile pürüzsüz bir krema kıvamına gelene kadar çırpın. Servis yapacağınız geniş ve çukur tabağın tabanına yayın.

Geniş ve derin bir tencerede suyu kaynatın. Su fokur fokur kaynamaya başlayınca altını kısın. İçine sirkeyi ve tuzu ekleyin.

Yumurtaları önce ayrı ayrı küçük fincanlara kırın. Tenceredeki suyun ortasında bir kaşık yardımıyla sürekli aynı yöne doğru karıştırarak küçük bir girdap oluşturun.

Fincandaki yumurtayı, oluşturduğunuz bu girdabın tam ortasına nazikçe ve tek seferde bırakın. Girdap, yumurtanın beyazını sarısının etrafına saracaktır. Kayısı kıvamında, sarısı akışkan bir yumurta için tam 3 dakika tutun.

3 dakikanın sonunda yumurtayı delikli bir kevgir ile dikkatlice sudan alın, kevgirin altındaki fazla suyu bir kağıt havluya değdirerek süzdürün. Yumurtaları yoğurt yatağının tam ortasına yerleştirin.

Ufak bir tavada tereyağını köpürene kadar eritin. Altını kapattıktan hemen sonra toz biber, pul biber ve naneyi ekleyip yağı yakın.

Fokurdayan baharatlı tereyağını, bekletmeden tabağın ortasındaki yumurtanın ve yoğurdun üzerinde gezdirin. Yanında kızarmış ekmek dilimleriyle hemen servis yapın.