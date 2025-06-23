Saraylara layık bir sofra: Ali nazik kebabı tarifi

Osmanlı mutfağının izlerini taşıyan, adı da tadı da zarafetle dolu bir kebap: Ali Nazik. Rivayete göre bu lezzet, bir Osmanlı padişahının Antep ziyareti sırasında ilk kez sunuldu. Padişahın “kim yaptı bu yemeği, eli ne nazikmiş” sözüyle de adı bugüne kadar geldi: Ali Nazik.

Bugün hâlâ özellikle Güneydoğu sofralarının baş tacı olan bu yemek, közlenmiş patlıcan, süzme yoğurt ve üzerine kavrulmuş et ya da kıyma ile hazırlanıyor. Hem pratik hem gösterişli bir ana yemek arıyorsanız, Ali Nazik sizin için doğru tarif!

MALZEMELER

Patlıcanlı taban için:

3 adet közlenmiş patlıcan

1 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak (ezilmiş)

Tuz

Üzeri için:

300 gram dana kuşbaşı veya kıyma

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı domates salçası

Tuz, karabiber, pul biber

YAPILIŞI

Patlıcanları közleyip kabuklarını soyun ve bıçakla ince ince doğrayın.

Bir kasede yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuzla karıştırın. Ardından doğranmış patlıcanları ekleyin ve karıştırarak servis tabağına yayın.

Ayrı bir tavada tereyağı ve sıvı yağ karışımında eti kavurun. Rengi dönünce salça ve baharatları ekleyin, birkaç dakika daha pişirin.

Közlenmiş patlıcanlı karışımın üzerine kavrulmuş eti yerleştirin.

İsteğe göre üzerine biraz daha tereyağı gezdirebilirsiniz.