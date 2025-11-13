Sebze ve eti buluşturan pratik tarif: Kıymalı karnabahar

Karnabahar, vitamin ve lif açısından zengin yapısıyla kış aylarının en değerli sebzelerindendir. Kıyma ile birleştiğinde hem besleyici değeri artar hem de sofralara klasik bir lezzet kazandırır. Evde kolayca hazırlanabilen kıymalı karnabahar, sade pilav veya yoğurtla tamamlandığında dengeli bir ana öğün oluşturur.
KIYMALI KARNABAHAR TARİFİ
Malzemeler
- 1 orta boy karnabahar
- 250 gram kıyma (orta yağlı dana kıyma tercih edilir)
- 1 adet büyük soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı domates salçası
- 3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1,5 su bardağı sıcak su
Yapılışı
- Karnabaharı hazırlayın: Karnabahar küçük parçalara ayrılır, yıkanır ve tuzlu kaynar suda 5–6 dakika haşlanır. Ardından süzülüp bir kenarda bekletilir.
- Kıymayı kavurun: Geniş bir tencereye sıvı yağ alınır, doğranmış soğan eklenir ve hafif pembeleşene kadar kavrulur. Ardından kıyma eklenir, suyunu salıp çekene kadar pişirilir.
- Salça ve baharatlar: Salça, sarımsak, tuz ve baharatlar eklenir, karıştırılır.
- Karnabaharı ekleyin: Haşlanmış karnabahar parçaları tencereye alınır. Üzerine sıcak su eklenir ve karışım kısık ateşte 15–20 dakika pişirilir.
- Kıvamını kontrol edin: Suyu biraz çekip kıyma ve karnabahar harmanlandığında ocaktan alınır.