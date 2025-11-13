Sebze ve eti buluşturan pratik tarif: Kıymalı karnabahar

Karnabahar, vitamin ve lif açısından zengin yapısıyla kış aylarının en değerli sebzelerindendir. Kıyma ile birleştiğinde hem besleyici değeri artar hem de sofralara klasik bir lezzet kazandırır. Evde kolayca hazırlanabilen kıymalı karnabahar, sade pilav veya yoğurtla tamamlandığında dengeli bir ana öğün oluşturur.

KIYMALI KARNABAHAR TARİFİ

Malzemeler

1 orta boy karnabahar

250 gram kıyma (orta yağlı dana kıyma tercih edilir)

1 adet büyük soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1,5 su bardağı sıcak su

Yapılışı