Sebzelerle zenginleştirilmiş: Balık çorbası tarifi

Balık çorbası, beyaz etli balıkların lezzetini sebzelerle birleştirerek ortaya çıkan sağlıklı ve doyurucu bir yemektir. Omega-3 açısından zengin olan balık, bu çorbada hem hafif hem de besleyici bir ana malzeme olarak öne çıkar. Soğan, havuç, patates ve kereviz gibi sebzelerle birlikte pişirilen balık, çorbaya doğal aroması ve besin değeri katar. Limon ve dereotu ile servis edildiğinde ise hem lezzetini artırır hem de sofraya şık bir dokunuş sağlar. Peki, sebzelerle zenginleştirilmiş olan bu yemek nasıl yapılır? İşte balık çorbası tarifi...

Malzemeler

300-400 gr beyaz etli balık (levrek, çipura veya mezgit)

1 adet soğan (ince doğranmış)

1 adet havuç (rendelenmiş veya küçük küp doğranmış)

1 adet patates (küçük küp doğranmış)

1 adet kereviz sapı (ince doğranmış, isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı un

1 litre su veya balık suyu

1 adet limon (servis için)

Tuz ve karabiber

Taze dereotu (servis için)

Yapılışı