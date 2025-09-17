Şeflerin gözde lezzeti : MasterChef tuna tartare tarifi

Dünya mutfaklarının en zarif başlangıçlarından biri olan tuna tartare, hem sağlıklı hem de gösterişli sunumuyla dikkat çekiyor. Taze sushi-grade ton balığının minik küpler halinde doğranarak soya sosu, susam yağı ve limon suyuyla harmanlandığı bu tarif, avokado dokunuşuyla dengeleniyor. İster özel davet sofralarında ister günlük öğünlerde hazırlayabileceğiniz tuna tartare, pratik yapımıyla da öne çıkıyor. Peki, şeflerin gözde lezzeti olan bu yemek nasıl yapılır? İşte MasterChef tuna tartare tarifi...

Malzemeler

250 g taze sushi-grade ton balığı (orta yağlı, kuşbaşı doğranmış)

1 yemek kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı susam yağı

1 tatlı kaşığı limon suyu (veya yuzu)

1 tatlı kaşığı ince kıyılmış taze zencefil

1 tatlı kaşığı ince kıyılmış taze soğan (sadece yeşil kısımları)

1 küçük avokado (küçük küpler halinde)

1 çay kaşığı kavrulmuş susam

Taze çekilmiş karabiber

İsteğe göre birkaç damla acı sos (Sriracha, Tabasco)

Yapılışı

Ton balığını doğra: Ton balığını 1 cm’lik minik küpler halinde doğrayın. Sosu hazırla: Küçük bir kapta soya sosu, susam yağı, limon suyu, zencefil ve acı sosu karıştırın. Birleştir: Doğranmış balığı ve avokadoyu karışıma ekleyin, nazikçe karıştırın. Sunum: Servis tabağına yuvarlak kalıp ile bastırarak yerleştirin. Üzerine ince kıyılmış taze soğan ve kavrulmuş susam serpiştirin. Yanında servis: İsteğe bağlı olarak kızarmış ekmek dilimleri, kraker ya da nori cipsleriyle sunabilirsiniz.

Püf Noktaları