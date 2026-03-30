Şeflerin imza tabağı: Beef Wellington

Mutfak literatüründe "bir şefin imza tabağı" olarak tanımlanan Beef Wellington, ismini Waterloo Savaşı’nın galibi Wellington Dükü’nden alır. Bu yemeği diğer etli hamur işlerinden ayıran temel fark, içindeki bonfilenin mühürlenme derecesi ile dışındaki milföyün çıtırlığı arasındaki o imkansız dengedir.

BEEF WELLINGTON TARİFİ

Malzemeler

800 gram bütün dana bonfile (orta kısımdan, düzgün formlu)

400 gram kestane mantarı (incecik kıyılmış)

10 dilim füme et veya dana pastırması (Prosciutto muadili)

2 yemek kaşığı İngiliz hardalı (Dijon da olur)

500 gram milföy hamuru (tek parça açılmış)

2 adet yumurta sarısı

2 diş sarımsak

1 dal taze kekik

2 yemek kaşığı tereyağı

Deniz tuzu ve taze çekilmiş karabiber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı