Şeker yok, un yok! Muzlu incirli glütensiz kurabiye tarifi...

Hazır paketli gıdalardan uzak durmak isteyenler için hem sağlıklı hem de tatlı ihtiyacını doğal yollardan karşılayan bir kurabiye: Glütensiz, rafine şekersiz muzlu incirli kurabiye. Tatlılığını meyvelerden alan bu tarif, kahve yanında vicdan azabı olmadan yenebilecek en lezzetli çözümlerden biri...

MALZEMELER

(Ortalama 12–14 adet kurabiye)

2 adet olgun muz

6–7 adet kuru incir

1 su bardağı glutensiz yulaf ezmesi (veya öğütülmüş hali)

1/2 çay bardağı ceviz içi (iri parçalanmış)

1 tatlı kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı (veya zeytinyağı – isteğe bağlı)

(İsteğe bağlı) 1 çay kaşığı vanilya özü veya 1 tutam tuz

(İsteğe bağlı) 1 yemek kaşığı kakao ya da damla çikolata

TARİF

Kuru incirleri küçük küçük doğrayın. Eğer sertse, 5 dakika kadar sıcak suda bekletip süzerek yumuşatabilirsiniz.

Olgun muzları bir çatal yardımıyla püre haline getirin. Ne kadar olgunsa, tatlılığı o kadar artar.

Derin bir kapta muz püresi, doğranmış incir, yulaf ezmesi, ceviz, tarçın ve varsa hindistan cevizi yağı ile vanilyayı karıştırın. Kıvam yumuşak ama şekil verilebilir olmalı. Gerekirse biraz daha yulaf ekleyerek kıvamı ayarlayın.

Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın, elinizle bastırarak yassı kurabiye şekli verin. Yağlı kağıt serili tepsiye aralıklı dizin.

Önceden ısıtılmış 175°C fırında yaklaşık 15–18 dakika pişirin. Kenarları hafif renk değiştirince fırından alın.

PÜF NOKTALARI

Muzların çok olgun olması hem kıvam hem tat açısından önemli.

Kurabiyeleri çok uzun pişirmeyin; fazla pişerse sertleşir.

İçine 1 yemek kaşığı kakao veya şekersiz damla çikolata ekleyerek çikolatalı versiyonu elde edebilirsiniz.

Dilerseniz glutensiz yulaf yerine badem unu ya da hindistan cevizi unu ile de deneyebilirsiniz (miktar ayarı gerekebilir).