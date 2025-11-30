Şekersiz lezzet patlaması: Hurmalı brownie tarifi

Hurmanın doğal tatlılığı ve yoğun aroması, brownie gibi çikolatalı tariflere mükemmel bir şekilde uyum sağlıyor. Rafine şeker kullanmadan hazırlanan hurmalı brownie, hem daha sağlıklı hem de son derece lezzetli bir alternatif oluşturuyor. Peki, tatlı krizlerine sağlıklı çözüm olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, nefis hurmalı brownie tarifi...

HURMALI BROWNİE TARİFİ

Malzemeler:

12–13 adet hurma (ılık suda 10 dakika bekletilmiş)

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı kakao

1 çay bardağı süt

3 yemek kaşığı tereyağı veya Hindistan cevizi yağı (eritilmiş)

1 su bardağı un

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

İsteğe göre: ceviz veya fındık parçaları

HURMALI BROWNİE YAPILIŞI

Ilık suda beklettiğiniz hurmaların çekirdeklerini çıkarın ve rondoya alın.

Püre haline getirin.

Hurma püresiyle yumurtaları karıştırarak homojen bir kıvam elde edin.

Sütü ve eritilmiş yağı karışıma ilave edin.

Kakao, un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek karışıma katın.

Ceviz eklemek isterseniz ilave edin.

Karışımı spatulayla karıştırın.

Yağlanmış bir kare ya da dikdörtgen kalıba dökün.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında 20–25 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın.

Kesince mükemmel bir kıvam ortaya çıkacaktır!

Afiyet olsun!