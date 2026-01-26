Şekersiz tatlı alternatifi: Kakaolu nohut kreması tarifi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.01.2026 20:19:00
Haber Merkezi
Kakaolu nohut kreması, son yıllarda sağlıklı beslenme trendleriyle birlikte popülerleşen pratik ve besleyici tatlı alternatiflerinden biridir. Haşlanmış nohutla hazırlanan bu tarif; protein açısından zengin yapısı, rafine şeker içermemesi ve pürüzsüz kıvamıyla klasik çikolata kremalarına güçlü bir alternatif oluşturur. Peki, şekersiz tatlı alternatifi olan bu leziz tarif nasıl yapılır? İşte, nefis kıvamıyla kakaolu nohut kreması tarifi...

Image

KAKAOLU NOHUT KREMASI TARİFİ

Malzemeler:

1,5 su bardağı haşlanmış nohut

3 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı bal veya hurma özü

3 yemek kaşığı süt veya bitkisel süt

1 yemek kaşığı hindistancevizi yağı veya zeytinyağı

1 çay kaşığı vanilya özütü (isteğe bağlı)

KAKAOLU NOHUT KREMASI YAPILIŞI

Haşlanmış nohutların kabuklarını ayıklayın. 

Bu adım kremanın pürüzsüz olması için önemlidir.

Nohutları blender veya mutfak robotuna alın. 

Kakao, bal, süt ve yağı ekleyin.

Karışımı pürüzsüz bir kremaya dönüşene kadar çekin. 

Gerekirse azar azar süt ekleyerek kıvam ayarı yapın.

Kremayı cam bir kavanoza alın ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin.

Kakaolu nohut kremasını ekmeğe sürerek, meyvelerle birlikte ya da pankek ve krep üzerinde servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!

